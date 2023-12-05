الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال ينفذ انتهاكات بحق المنظومة الصحية في غزة

علَّق عبد الجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقال عبد الجليل حجنل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الاحتلال مستمر في تنفيذ انتهاكات بحق المنظومة الصحية في غزة ".

وأضاف عبد الجليل حجنل: "قوات الاحتلال مستمرة في استهداف سيارات الإسعاف والمستشفيات".

وتابع عبد الجليل حنجل:" استشهد أفراد من موظفي الهلال الأحمر الفلسطيني بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ".

وأكمل عبد الجليل حنجل:" الاحتلال يستهدف سيارات الإسعاف بالرصاص الحي والكوادر الطبية تتعرض لانتهاكات".