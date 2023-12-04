فتح: نحيي مصر على موقفها المشرف تجاه القضية الفلسطينية

علق جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

قال جبريل الرجوب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" نحيي مصر على موقفها المشرف تجاه القضية الفلسطينية".

وأضاف جبريل الرجوب:" حل الصراع لن يتم إلا بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون عاصمتها القدس الشرقية".

وتابع جبريل الرجوب:" إسرائيل تستهدف أرض فلسطين في محاولة لإنهاء الوجود الفلسطيني ".

واكمل جبريل الرجوب:" الشعب الفلسطيني مؤمن بعدالة قضيته ومستعد للمواجهة من اجل حقوقه"، مضيفا:" المشروع الاستيطاني أصبح متواجد في مستنقع الإرهاب والتنكر والتنصل من كل شيء له علاقة بالقوانين الدولية ".