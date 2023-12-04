مدير "علوم الفضاء" بجامعة القاهرة يعلق على إطلاق القمر الصناعي "مصر سات 2"

علق أسامة شلبية مدير مركز علوم الفضاء بجامعة القاهرة على إعلان وكالة الفضاء المصرية ، نجاح إطلاق القمر الصناعي "مصر سات 2" من الصين.

إطلاق القمر الصناعي "مصر سات 2 "

وقال شلبية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم" :" مصر تخطو خطوات ثابتة في اتجاه علوم تكنولوجيا الفضاء ".

وأضاف:" العالم يتجه إلى الفضاء كي يمتلك كل ما يتواجد على الأرض"، مضيفا:" مصر لها خطوات كبيرة في هذا المجال بإنشاء وكالة الفضاء المصرية واستضافة المقر الرئيس لوكالة الفضاء الأفريقية ".

وتابع أسامة شلبية :" مصر تسعى إلى توطين تكنولوجيا علوم الفضاء كي نكون في مصاف الدول الفضائية ".

ولفت شلبية :" تعاون استراتيجي مع الصين في نقل وامتلاك علوم وتكنولوجيا الفضاء ".