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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير "علوم الفضاء" بجامعة القاهرة يعلق على إطلاق القمر الصناعي "مصر سات 2"

قمر صناعي
قمر صناعي

علق أسامة شلبية مدير مركز علوم الفضاء بجامعة القاهرة على إعلان وكالة الفضاء المصرية ، نجاح إطلاق القمر الصناعي "مصر سات 2" من الصين.

 

المشاط: الإطلاق الناجح للقمر الصناعي مصر سات-2 علامة هامة بتاريخ التعاون الإنمائي مع الصين

وكالة الفضاء المصرية تعلن مفاجأة خلال شهرين بعد إطلاق مصر سات 2

 

 إطلاق القمر الصناعي "مصر سات 2

وقال شلبية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم" :" مصر تخطو خطوات ثابتة في اتجاه علوم تكنولوجيا الفضاء ".

وأضاف:"  العالم يتجه إلى الفضاء كي يمتلك كل ما يتواجد على الأرض"، مضيفا:" مصر لها خطوات كبيرة في هذا المجال بإنشاء وكالة  الفضاء المصرية واستضافة المقر الرئيس لوكالة الفضاء الأفريقية ".

وتابع أسامة شلبية :" مصر تسعى إلى توطين تكنولوجيا علوم الفضاء كي نكون في مصاف الدول الفضائية ".

ولفت شلبية :" تعاون استراتيجي مع الصين في نقل وامتلاك علوم وتكنولوجيا الفضاء ".

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