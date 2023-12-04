وكالة الفضاء المصرية تعلن مفاجأة خلال شهرين بعد إطلاق مصر سات 2

أكد الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أنه تم إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 بالتعاون مع الصين.

وأضاف صدقي، خلال مداخلة على القناة الأولى، أن هذا القمر له أهمية استراتيجية كبيرة، وأن هذا تم بناء على التعاون مع الصين، وأنه تم إطلاقة من مدينة

ولفت إلى أن هناك تعاون استراتيجي بين مصر والصين في مجال الفضاء، وأن هذا القمر له فائدة في المجال الزراعي ويخدم المشروعات التنموية أيضًا.

وأشار إلى أن القمر الصناعي المصري هو تحت السيطرة المصرية، مصر تتطلع لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الصين، وأنه خلال شهرين سيكون هناك مهمة فضائية جديدة، تم بأيادي مصر.

وأعلنت وكالة الفضاء المصرية في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية والتعاون المثمر والبناء بين البلدين الصديقين أنه تم إطلاق القمر الصناعي "مصر سات ٢" من قاعدة إطلاق تيوتشان بمدينة تيا أكوان في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الرابع من ديسمبر ٢٠٢٣ بتوقيت الصين، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين الجانبين.

وقال الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعي مصر سات (2) ، يعمل على تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، وموضحًا حجم الاستفادة المحققة للوكالة من خلاله والمتمثلة في مشاركة فريق مصري مع الجانب الصيني في مراحل تصميم وتجميع واختبار وإطلاق قمر صناعي من طراز المينى MiniSat للاستشعار من البعد، وكذا نجاح الفريق المصري في تصميم وتصنيع مكون محلي خاص بوحدة اتصالات اختبارية، فضلا عن مشاركة الفريق المصري في تجميع نماذج القمر بمركز التجميع والاختبارات؛ مما يُكسب هذا المركز الثقة التي تحفز دول المنطقة على استخدام هذا المركز في تجميع واختبار أقمار صناعية مماثلة، بالإضافة إلى مشاركة الجانب المصري في جميع الاختبارات الوظيفية والبيئية لنماذج القمر الثلاثة، وسوف يشارك الخبراء المصريون في عملية إطلاق واختبار القمر في المدار.

ونوه إلى أن خطة الوكالة المصرية في إنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية سوف تُسهم في تعزيز دور مصر الريادي في أفريقيا في مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء، وكذا تفعيل دور وكالة الفضاء الأفريقية من خلال مشاركة الدول الأفريقية المختلفة في مشروع فضائي يخدم أهداف التنمية الأفريقية ٢٠٦٣، فضلا عن تفعيل دور وكالة الفضاء المصرية كهيئة اقتصادية من خلال تقديم خدمات متخصصة في مجال تصميم وتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية وخدمات التصوير عالي الدقة.