رسالة هامة من أمريكا لـ إسرائيل بشأن دخول الوقود إلى غزة

قالت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إنها تطلب من إسرائيل السماح بدخول المزيد من الوقود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة مع حركة حماس الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في إفادة صحفية: “لقد أوضحنا أننا نريد دخول المزيد من الوقود إلى قطاع غزة، ليس فقط بالمستوى الذي دخل خلال فترة التوقف، ولكن أعلى”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت اليوم الإثنين، إن واشنطن راقبت إسرائيل وهي تصدر طلبات أكثر تحديدا لعمليات الإخلاء في جنوب قطاع غزة.

أوضحت الخارجية الأمريكية، أن “عمليات الإخلاء المحددة التي تنفذها إسرائيل في غزة تمثل تحسنا مقارنة بإبلاغ مدينة بأكملها بالإخلاء”.

ولفتت إلي أن “واشنطن تتوقع سقوط ضحايا مدنيين في غزة وهذا صحيح للأسف في جميع الحروب”.