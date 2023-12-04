غدا.. إطلاق قوافل علاجية للرمد في قرى بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أنه سيتم إطلاق قوافل علاجية "رمد" على مستوى قرى المحافظة بداية من غدٍ، الثلاثاء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم الخدمة الطبية والعلاجية والتي تدعمها الحكومة من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الذي تقدم به وكيل وزارة الصحة "د.محمد يوسف عبد الخالق"،لاستعراض آلية تنفيذ القوافل الطبية والبرنامج الزمني.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه سيتم دعم القوافل العلاجية "رمد" بأخصائيين من مستشفى الرمد، وسيتم تنفيذها بالوحدات الصحية بالقرى، مؤكدًا أنها ستنطلق غدًا بقرية بهبشين ثم تليها في اليوم الثاني بالوحدة الصحية بقرية باها ثم يليها “قرية إهوة، الحاجر، بني عدي، إهناسيا الخضراء”، وتستمر حتى 14 ديسمبر الجاري.

وأكد وكيل الوزارة أنه سيتم الإعلان عن أماكن القوافل أسبوعيًا وفقًا للبرنامج المعد، مشيرًا أنه يتم الكشف وتوفير العلاج بالمجان، وأن الحالات التي تستدعي عمليات جراحية يتم إحالاتها لمستشفى الرمد ببني سويف لاتخاذ اللازم.