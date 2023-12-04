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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.. نائب محافظ بني سويف يلتقي مسئولي البنك الزراعي

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف التقي الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ" بمكتبه اليوم" إبراهيم عُطي المدير التنفيذي لفروع البنك الزراعي المصري، والمحاسب المنسي محمود طنطاوي رئيس قطاع بني سويف للبنك الزراعي بحضور الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.          
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والبنك لتعزيز الجهود التنموية في المحافظة عبر مختلف المجالات، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية كافة، من أجل تنمية وجودة الحياة للأسر الأولى بالرعاية.

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وأوضح مسئولو البنك أنه سيتم المشاركة في تجهيز 30عروس ، تشمل المساعدات 3أجهزة لكل عروس عبارة عن (ثلاجة وبوتاجاز وغسالة)، بجانب توزيع 3 آلاف كوبون كمساعدات للأسر الأكثر احتياجًا، مخصصة لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والأساسية، قيمة الكوبون الواحد 200جنيهًا، بإجمالي مبلغ 600ألف جنيهًا، وذلك ضمن مبادرة البنك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما الأسر الأكثر احتياجًا.

 

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