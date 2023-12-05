تدخل في الأعمال وإلغاء حفلها| القصة الكاملة لـ “خناقة” شيرين وحسام حبيب بالسعودية.. رجعت مصر من غيره

خناقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. شهدت العلاقة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، خلافًا حادًا وذلك خلال تواجدهما في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأثارت أنباء الخلاف بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب، جدلًا واسعًا وتساءل جماهير الفنانة شيرين عبد الوهاب عن سبب الخلاف بينهما أثناء تواجدهما بالعاصمة السعودية الرياض.

سبب الخلاف بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وبحسب المصادر، فإن السبب الذي أدي إلى الخلاف بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، هو تدخل حسام حبيب في أعمال زوجته الفنية، مما أحدث خلافًا بين الطرفين.

وطلب الفنان حسام حبيب تأجيل الحفل الغنائي للفنانة شيرين عبد الوهاب، من الشركة المنظمة للحفل، وذلك دون الرجوع للفنانة شيرين عبد الوهاب او استشارتها في هذا التأجيل.