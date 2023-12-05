عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

تدخل في الأعمال وإلغاء حفلها| القصة الكاملة لـ “خناقة” شيرين وحسام حبيب بالسعودية.. رجعت مصر من غيره

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

خناقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. شهدت العلاقة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، خلافًا حادًا وذلك خلال تواجدهما في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأثارت أنباء الخلاف بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب، جدلًا واسعًا وتساءل جماهير الفنانة شيرين عبد الوهاب عن سبب الخلاف بينهما أثناء تواجدهما بالعاصمة السعودية الرياض.

سبب الخلاف بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وبحسب المصادر، فإن السبب الذي أدي إلى الخلاف بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، هو تدخل حسام حبيب في أعمال زوجته الفنية، مما أحدث خلافًا بين الطرفين.

وطلب الفنان حسام حبيب تأجيل الحفل الغنائي للفنانة شيرين عبد الوهاب، من الشركة المنظمة للحفل، وذلك دون الرجوع للفنانة شيرين عبد الوهاب او استشارتها في هذا التأجيل.

خناقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب شيرين عبد الوهاب حسام حبيب الرياض السعودية المملكة العربية السعودية غضب شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب على غزة فورا

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

بفستان جريء.. إطلالة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

"نرفزة ملعب"| تفاصيل تحقيقات النيابة مع حسين الشحات.. وعقوبة ضخمة في انتظار محمد الشيبي

موضوعات متعلقة

“قلم الشيبي” مازال يصدع| حسين الشحات أمام النيابة من جديد بسبب لاعب بيراميدز.. وإخلاء سبيل نجم الأهلي

حسابات ومَحاَفظ بدون مصاريف| البنوك تقدم خدمات مجانية للمواطنين حتى منتصف الشهر.. تفاصيل

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

كروان غاوي مشاكل| مذيعة مغمورة وفيديو فاضح داخل المطبخ يقود الزوجين خلف القضبان.. “مفرحش ببطن الحوت”

من أول حلقة| القصة الكاملة لإيقاف ريهام سعيد ومنع ظهورها على التلفزيون.. تفاصيل

الخير قادم| استثمارات خليجية وأوروبية تتدفق إلى البلاد.. ومفاجأة بشأن ديون مصر والانضمام إلى “بريكس”

ليلة سقوط الراقصات| “قشطة” تقود شبكة دعارة.. “جميلة” تخصص بِدل عارية.. و"فرسة" بدون رخصة

انتخابات الرئاسة المصرية| حصاد اليوم الأول لتصويت المصريين في الخارج.. وهؤلاء أشهر الفنانين المشاركين

ترشيحاتنا

شبورة مائية.. هيئة الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

القيادة المركزية الأمريكية: استهداف قواعدنا في سوريا بـ15 صاروخا من داخل العراق

رضا حجازي: اهتمام الرئيس السيسي بقطاع التعليم غير مسبوق

محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول| ما هي؟

وزير التربية والتعليم: الرئيس السيسي وجه بتعيين 150 ألف معلم

وداعًا أرقام الهواتف.. واتساب WhatsApp يستعد لتغيير كبير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم العروسة.. مفيدة شيحة تثير الجدل بفستان لافت من خطوبة ابنتها

جوليا روبرتس تخرج عن صمتها بشأن حبيبها السابق.. ماذا قالت؟

بعد المقاطعة.. طريقة عمل غسول الفم الطبي

مدرعات جديدة تنضم لعائلة "التمساح".. صدى البلد داخل جناح مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات| صور

فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ