وزير التعليم: تكلفة إنشاء الفصل الواحد حاليا تقترب من المليون جنيه

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الهيئة العامة للأبنية التعليمية تبني المدارس وفق خريطة، مشيرًا إلى أن الكثافات تختلف في مصر من منطقة لأخرى، فهناك مناطق كثافتها عالية وأخرى معتدلة جدا.

وأضاف رضا حجازي، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز": "هناك مدارس في الجيزة والقاهرة بها كثافات عالية، وليس لدينا مساحة للبناء فيها، حتى ولو كان لدينا المبلغ المالي والاعتماد، فنحن لا نجد المساحة اللازمة للبناء، وهو ما يجعلنا نخرج من الحيز العمراني للطلاب".

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "هنا، نقول إن القطاع الخاص يجب أن يتعاون معنا ويبني مجمعات مدرسية، ولجأنا إلى نظام المجمعات المدرسية، بحيث يكون لدينا مجمعات بها المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية".

وأشار إلى أن تكلفة إنشاء وتأسيس الفصل الواحد منذ 4 سنوات، كانت تقدر بـ500 ألف جنيه، ولكن في هذه اللحظة، فإن هذه التكلفة قد تتعدى 800 ألف جنيه، وهو ما يعني أن الوزارة في حاجة إلى ميزانية ضخمة.