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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ : جهود واسعة للدولة لتعزيز الاستثمارات في مجال التعليم

النائب أحمد البلشي
النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ

أشاد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بجهود الدولة في تعزيز حجم الاستثمارات بمختلف أنواعها وبكافة المجالات التنموية لا سيما مجال التعليم، حيث أن الإستثمار في هذا المجال يفرز العديد من المكاسب الإقتصادية والإجتماعية.

و أضاف “ البلشي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن توجيه رئيس الوزراء لوزير التربية والتعليم بشأن بسرعة طرح المدارس على المستثمرين في القطاع الخاص، يدعم التوسع في أعداد المدارس حيث يعد ذلك من أهم أهداف وزارة التعليم ضمن استراتيجتها في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن أول وزارة عملت علي استثمار مواردها، هي وزارة الشباب والرياضة، وذلك بنظام حق الانتفاع من خلال طرح الملاعب وحمامات السباحة للقطاع الخاص، لذا فإن فكرة طرح المدارس علي المستثمرين تتم أيضا علي هذا النهج.

وتابع النائب : فكرة طرح مدارس مجهزة للمستثمر من الأفكار الداعمة لتشجيع المستثمر بعد أن كان يواجه العديد من المشكلات في تأسيس الإستثمار الخاص به، حيث يأتي ذلك في إطار الحوافز والتسهيلات التي تقدمها للقطاع الخاص لزيادة حجم المشروعات الاستثمارية.

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والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبحث آليات زيادة التعاون مع القطاع الخاص في ملف التعليم.

وفي بداية اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة لا تألو جهدا لدعم وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص في ملف التعليم ما قبل الجامعي، بما يخدم ويطور المنظومة التعليمية.

استعرض الوزير تقريرًا بشأن الموقف الحالي لعدد من المدارس، وآليات الاستفادة منها على مستوى الجمهورية، وإدراجها ضمن مقترح الخطة الاستثمارية للوزارة، من خلال طرحها على المستثمرين من القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد، كلفّ رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة طرح المدارس الجاهزة والتي يبلغ عددها 10 مدارس، على المستثمرين من القطاع الخاص، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية في 34 مدرسة أخرى من أجل طرحها على المستثمرين.

كما استعرض الوزير جهود الوزارة للتوسع في نماذج المدارس اليابانية، ومدارس النيل الدولية، مؤكدًا أن تجربة هذه المدارس تعد تجربة رائدة في إحداث نقلة نوعية في تطوير التعليم في مصر، وفق أحدث النظم التعليمية العالمية، حيث يعكس هذا النموذج التعليمي المتميز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا أيضًا إلى مجالات التعاون مع عدد من رجال الأعمال في شأن المدارس الفنية والحرفية.

وفي هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالاهتمام بنوعية المدارس التي تقدم تعليمًا يتوافق مع شريحة متوسطي الدخل، سواء المدارس اليابانية، واللغات، ومدارس النيل الدولية، وغيرها من النماذج التي توفر تعليمًا متميزًا لهذه الشريحة، مؤكدا ضرورة التوسع في هذه المدارس.

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