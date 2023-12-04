مستشار وزير التعليم العالي: القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم

شهد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، اللقاء التثقيفي الذي عقد بعنوان "دور الطالب الجامعي في الحياة الانتخابية" تحت شعار "جيل الجمهورية الجديدة" بجامعة الأقصر برعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة.

وحضر فعاليات اللقاء الفنان طارق دسوقي ، والشيخ يسري عزام إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، والدكتور حسام الشريف وكيل معهد إعداد القادة.

كما شهد اللقاء لفيف من قيادات الجامعة، وعمداء ووكلاء كليات الجامعة.

وأكد الدكتور كريم همام، أن مصر شهدت نهضة تنموية شاملة في السنوات الأخيرة، وحث الشباب على المشاركة الإيجابية في الأنشطة الطلابية لأن تساهم بناء شخصية الطالب الجامعى، كما حثهم على ضرورة أن يكون لديهم الوعى بالمخططات المعادية للبلاد، كما أشار إلى أهمية استكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم، مشددًا على أهمية أن يمتلكوا الوعي والمعرفة والعلم.



وعلى هامش الفعاليات تحاور كلا من الشيخ يسري عزام، والفنان طارق دسوقى مع طلاب الجامعة حول اهمية المشاركة الإيجابية.