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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تحصد ذهبية وفضية وبرونزية بطولة ذوي الهمم

طلاب جامعة حلوان
طلاب جامعة حلوان

حصدت جامعة حلوان على العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في بطولة الجامعات المصرية لذوي الهمم، التي أقيمت بالإسكندرية خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023.

وشارك طلاب الجامعة في البطولة برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

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وقد حقق فريق كرة الطائرة للجلوس بالجامعة 8 ميداليات ذهبية، فيما حصد فريق ألعاب القوى حركى على  5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية و2 برونزية.

كما نال فريق ألعاب القوى لقصار القامة على ميداليتين ذهبية و2 فضية، بينما حقق فريق ألعاب القوى بصري علي ميدالية ذهبية وأخرى برونزية.

واستطاعت الجامعة أن تحصد عدد 2 ميدالية فضية،  3 ميدالية برونزية في رفع الأثقال، وحصدت عدد 4 ميدالية فضية فى تنس الطاولة.

وقد أشاد الدكتور السيد قنديل  بالنتائج التي حققها الفريق والتي تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لرعاية الطلاب ذوي الهمم ودمجهم في الحياة الجامعية.

وتقدم رئيس جامعة حلوان بخالص التهنئة والاعتزاز لفريق جامعة حلوان من ذوي الهمم، الذين حققوا إنجازات مشرفة في بطولة الجامعات المصرية ، وإن هذه الإنجازات تؤكد على قدرات ومواهب طلابنا وطالباتنا من ذوي الهمم.
ونؤكد استمرار حرصنا على دعم مسيرة طلاب وطالبات الجامعة من ذوي الهمم، وفتح آفاق جديدة أمامهم في مختلف المجالات، حتى يثبتوا وجودهم و ينهضوا بدورهم في خدمة مجتمعهم ووطنهم".

تمت مشاركة الطلاب تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية والجامعية، الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة المساعد، الاستاذ محمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الاستاذ أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضى.

#إدارة_الإعلام #جامعة_حلوان

الدكتور حسام رفاعي الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة

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