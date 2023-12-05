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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النظام مميكن بالكامل.. الوزير يكشف طريقة التوظيف بقطاعات وزارة النقل

وزير النقل
وزير النقل

أوضح الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أنه تم التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في إجراء مسابقات التوظيف وذلك للاستفادة من إمكانيات "منظومة المسابقات" التي أنشأها الجهاز، حيث ينشر الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية لضمان إتاحته أمام من يبحث عن فرصة عمل، ثم التقديم الإلكتروني الذي يحقق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، ثم الامتحان الإلكتروني الذي لا دخل لعنصر بشري فيه، وهي المنظومة التي تسهم بطبيعة حوكمتها في اختيار أفضل العناصر المتقدمة ليستأنفوا باقي إجراءات المسابقة التي تم إعدادها بواسطة الوزارة.

مركز تقييم القدرات والمسابقات

ومن جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز قد أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات استنادًا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف والتدريب والترقي ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة ، مضيفا أن الجهاز حرص على أن يكون النظام مميكنا بالكامل ودون أي تدخل بشري. وأعرب الدكتور صالح الشيخ عن شكره للفريق كامل الوزير لحرصه على اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظائف بالوزارة والجهات التابعة لها، وهو ما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.. مؤكدًا ترحيب الجهاز بإتاحة خدمات منظومة المسابقات أمام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة للاستفادة منها، وذلك في إطار الدور المنوط بالجهاز في تقديم الدعم الفني للمؤسسات الحكومية.

ويذكر أن المتقدمين خضعوا لامتحان الكتروني يتضمن عدة محاور منها الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، ثم الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلي، والمعلومات العامة، بالإضافة لاختبار في التخصص الذي تقدم عليه المتقدم.

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