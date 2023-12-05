طائرات الاحتلال تقصف محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة بكثافة

قال أنس الشريف، الصحفي داخل مستشفى كمال عدوان في غزة، إن طائرات الاحتلال قصفت بكثافة محيط المستشفى شمال القطاع؛ ما أدى إلى وقوع أضرار.

وأضاف أنس الشريف، في رسالة صوتية، مساء الإثنين، إن الوضع 'خطير للغاية'.

وأضاف الشريف: “هناك أضرار داخل المستشفى [كمال عدوان] بسبب التساقط الكثيف للشظايا على مبنى المستشفى وعلى النازحين في ساحة المستشفى”، فيما سُمع دوي انفجارات في الخلفية.

وتابع أنه كان يسمع الغارات الجوية ونيران المدفعية وأن أي شخص يتحرك بالقرب من المستشفى يتعرض لإطلاق النار.

واتهمت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة، في بيان لها، يوم الإثنين، الجيش الإسرائيلي باستهداف مستشفى كمال عدوان.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يستهدف البنية التحتية لحركة حماس في قطاع غزة.