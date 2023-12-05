عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرات الاحتلال تقصف محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة بكثافة

صدى البلد

قال أنس الشريف، الصحفي داخل مستشفى كمال عدوان في غزة، إن طائرات الاحتلال قصفت بكثافة محيط المستشفى شمال القطاع؛ ما أدى إلى وقوع أضرار.

وأضاف أنس الشريف، في رسالة صوتية، مساء الإثنين، إن الوضع 'خطير للغاية'.

وأضاف الشريف: “هناك أضرار داخل المستشفى [كمال عدوان] بسبب التساقط الكثيف للشظايا على مبنى المستشفى وعلى النازحين في ساحة المستشفى”، فيما سُمع دوي انفجارات في الخلفية.

وتابع أنه كان يسمع الغارات الجوية ونيران المدفعية وأن أي شخص يتحرك بالقرب من المستشفى يتعرض لإطلاق النار.

واتهمت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة، في بيان لها، يوم الإثنين، الجيش الإسرائيلي باستهداف مستشفى كمال عدوان.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يستهدف البنية التحتية لحركة حماس في قطاع غزة.

إطلاق النار الجيش الإسرائيلي الغارات الجوية الوضع خطير للغاية البنية التحتية حركة حماس دوي انفجارات شمال قطاع غزة طائرات الاحتلال مستشفى كمال عدوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب على غزة فورا

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

بفستان جريء.. إطلالة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

"نرفزة ملعب"| تفاصيل تحقيقات النيابة مع حسين الشحات.. وعقوبة ضخمة في انتظار محمد الشيبي

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

موضوعات متعلقة

الأمن البحري البريطاني يعلن تعرض سفينتين لهجوم بطائرات مسيرة في البحر الأحمر

إسرائيل تفرج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل الرابعة

الخصاونة: حصانة اسرائيل ستزول .. وأي إشارة لتهجير الفلسطينيين تعيدنا لحالة اللاسلم

الصليب الأحمر: مستعدون لتسهيل إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس بعد توافق أطراف النزاع

تصريحات استفزازية| مستشار نتنياهو: إطلاق إسرائيل النار على المستشفى الإندونيسي يتوافق مع القانون الدولي

حقيقة مقطع فيديو متداول لجنود مارينز أمريكان أسرى في قبضة الفلسطينيين

تصريح صادم عن كورونا.. ريشي سوناك: دع الناس يموتون

رئيس وزراء الأردن: تهجير الفلسطينيين لدينا يعني الحرب.. وغياب الحل السياسي يقود لانفجار أكبر

ترشيحاتنا

خان يونس تتعرض لأعنف قصف منذ بداية الحرب مع مواصلة التقدم البري للاحتلال

امتلاك القوة| مصر تصنع الفرقاطات البحرية وتدخل نادي الكبار

النظام مميكن بالكامل.. الوزير يكشف طريقة التوظيف بقطاعات وزارة النقل

طائرات الاحتلال تقصف محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة بكثافة

ما معنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة.. وما حقيقة أنها لا تدخل بيت الجنب؟

عودة الأمطار الرعدية وسيول بهذه المناطق|تحذير عاجل من الأرصاد حول الساعات المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترجمت رواياته إلى 100 لغة وتحولت إلى 200 فيلم.. الأديب ألكسندر دوما

يقترب من 200 ألف جنيها.. سعر إطلالة أمينة خليل يثير الجدل

المصريون يبهرون العالم.. راجمات ومنصات صواريخ وإسعاف مدرع بجناح الهيئة العربية للتصنيع

أم العروسة.. مفيدة شيحة تثير الجدل بفستان لافت من خطوبة ابنتها

فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ