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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أماكن سقوط الأمطار وموعد انكسار الشبورة المائية.. الأرصاد تكشف التفاصيل

الارصاد
الارصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه تم التنويه أمس بوجود شبورة مائية تصل لحد الضباب، وهذا ما يحدث الآن فى معظم الطرق المؤدية من وإلي القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، وتصل لبعض الأماكن لانعدام الرؤية الأفقية.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الشبورة المائية من الممكن أن تستمر إلى الساعة 9 أو 10 صباحا، ناصحة بالقيادة بهدوء تام.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم أقل من أمس بحوالي درجتين، وتصل القاهرة الكبري نهارا من 23 إلى 24 درجة مئوية، ونشعر بالأجواء الخريفية اللطيفة، وليلا هناك مزيد من البرودة في الطقس.

ونوهت بوجود فرص لسقوط أمطار على بعض الأماكن من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون متوسطة، والطبيعة الجغرافية من الممكن أن تؤدي إلى تكون السيول.

الدكتورة منار غانم الأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الأرصاد شبورة مائية

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