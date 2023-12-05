بعد الصين.. ولاية أمريكية تعلن إصابة أطفالها بهذا المرض| هل سينتشر عالميًا؟

أعلنت إحدى مقاطعات ولاية أوهايو الأمريكية عن إصابة عدد كبير من أطفالها بمرض الالتهاب الرئوي خلال هذا الخريف، ولأنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن هذه الحالات مرتبطة بسبب غير معروف أو غير عادي، تم إرجاع أسباب الإصابة إلى البكتيريا والفيروسات التنفسية الشائعة.

وأعلنت الصين والدنمارك والعديد من الدول الأوروبية الأخرى من قبل عن ارتفاع معدلات الإصابة بالالتهاب الرئوي بشكل كبير هذا العام، وتم اعتبار بكتيريا تسمى الميكوبلازما الرئوية السبب الرئيسي في هذه الفاشيات.

الميكوبلازما الرئوية

وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، قال الدكتور كلينت كونيج، طبيب الأسرة والمدير الطبي في المنطقة الصحية بمقاطعة وارين، إن "بكتيريا الميكوبلازما الرئوية متورطة في تفشي المرض في مقاطعة وارين بولاية أوهايو، إلى جانب مزيج من مسببات الأمراض التنفسية الشائعة الأخرى".

وأوضحت الصحيفة أنه ما بين أغسطس ونهاية نوفمبر الماضي، شهدت مقاطعة وارن الأمريكية 145 حالة من حالات الالتهاب الرئوي لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 14 عامًا، وهذا العدد يتوافق مع تعريف وزارة الصحة في ولاية أوهايو لمصطلح (تفشي المرض)، لكن خطورة الحالات انخفضت، فلم يتوف أحد، وتعافى معظم الأطفال في منازلهم باستخدام المضادات الحيوية، مما يعني أن البكتيريا هي السبب المشتبه بها أو المؤكد لمعظم حالات العدوى.

متلازمة الرئة البيضاء

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن بعض وسائل الإعلام أشارت إلى حالات الالتهاب الرئوي على أنها "متلازمة الرئة البيضاء"، لكن هذا ليس مصطلح يستخدمه مسؤولو الصحة للإشارة إلى العدوى.

ومع ذلك، فإن البكتيريا هي سبب شائع للالتهاب الرئوي، لأنه عادة لا يتطلب دخول المستشفى، حسبما قال الدكتور بول أوفيت، أستاذ طب الأطفال في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، للصحيفة.