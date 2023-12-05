عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد الصين.. ولاية أمريكية تعلن إصابة أطفالها بهذا المرض| هل سينتشر عالميًا؟

بعد الصين.. ولاية
بعد الصين.. ولاية أمريكية تعلن عن إصابة أطفالها بهذا المرض

أعلنت إحدى مقاطعات ولاية أوهايو الأمريكية عن إصابة عدد كبير من أطفالها بمرض الالتهاب الرئوي خلال هذا الخريف، ولأنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن هذه الحالات مرتبطة بسبب غير معروف أو غير عادي، تم إرجاع أسباب الإصابة إلى البكتيريا والفيروسات التنفسية الشائعة.

وأعلنت الصين والدنمارك والعديد من الدول الأوروبية الأخرى من قبل عن ارتفاع معدلات الإصابة بالالتهاب الرئوي بشكل كبير هذا العام، وتم اعتبار بكتيريا تسمى الميكوبلازما الرئوية السبب الرئيسي في هذه الفاشيات.

الميكوبلازما الرئوية

وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، قال الدكتور كلينت كونيج، طبيب الأسرة والمدير الطبي في المنطقة الصحية بمقاطعة وارين، إن "بكتيريا الميكوبلازما الرئوية متورطة في تفشي المرض في مقاطعة وارين بولاية أوهايو، إلى جانب مزيج من مسببات الأمراض التنفسية الشائعة الأخرى".

وأوضحت الصحيفة أنه ما بين أغسطس ونهاية نوفمبر الماضي، شهدت مقاطعة وارن الأمريكية 145 حالة من حالات الالتهاب الرئوي لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 14 عامًا، وهذا العدد يتوافق مع تعريف وزارة الصحة في ولاية أوهايو لمصطلح (تفشي المرض)، لكن خطورة الحالات انخفضت، فلم يتوف أحد، وتعافى معظم الأطفال في منازلهم باستخدام المضادات الحيوية، مما يعني أن البكتيريا هي السبب المشتبه بها أو المؤكد لمعظم حالات العدوى.

متلازمة الرئة البيضاء

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن بعض وسائل الإعلام أشارت إلى حالات الالتهاب الرئوي على أنها "متلازمة الرئة البيضاء"، لكن هذا ليس مصطلح يستخدمه مسؤولو الصحة للإشارة إلى العدوى.

ومع ذلك، فإن البكتيريا هي سبب شائع للالتهاب الرئوي، لأنه عادة لا يتطلب دخول المستشفى، حسبما قال الدكتور بول أوفيت، أستاذ طب الأطفال في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، للصحيفة.

ولاية أمريكية الصين الدنمارك الإلتهاب الرئوي الاطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

تصدير 6 شحنات من الغاز الطبيعي خلال ديسمبر الجاري

300 جنيه|الذهب ينزلق من أعلى سعر في تاريخه.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

بعلم فلسطين وصورة "روح الروح".. فنان يعبر عن دعمه لغزة بطريقة مبهرة| شاهد

ما تفعلوه يحمي العالم من مخططات إسرائيل| يهودي يوجه رسالة للفلسطينيين.. فيديو

لم يكملوا أغنيتهم.. جنود الاحتلال يحتفلون بـ"شردناهم" ففوجئوا بصدمة مدوية| شاهد

"سوف نبقى هنا".. الصحفيون يتحدون الظروف ويغنون في خيمتهم بغزة | شاهد

حلم ولا حقيقة؟..طفلة فلسطينية أصيبت بالقصف لا تصدق ما شاهدته| فيديو

بالكفن| أم فلسطينية تطلب السماح من طفلها الشهيد.. فيديو يدمي القلوب

تيكتوكر أمريكي شهير يسخر من بلاده بطريقة ذكية.. فيديو

بسبب فلسطين والعراق| أفراد بالجيش الأمريكي ينسحبون منه ويعتذرون لضحاياه.. شاهد

ترشيحاتنا

الليلة .. القمر يظهر بنصف إضاءة فرصة لعشاق التصوير

3 خطوات تبعدك عن دوامة الشهوات وتعلق قلبك بالله

شروط التخزين الصحيح لـ زيت محرك السيارات | تفاصيل

بادر بالحجز واستلم فورًا| طرح شقق جديدة من سكن لكل المصريين (تفاصيل)

أطعمة تصبح خطرا على الصحة في حالة وضعها في الثلاجة

رئيس وزراء قطر: تعزيز العمل الخليجي المشترك هو الطريق لتحقيق الاستقرار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة "الشايب" ..آسر ياسين ينضم لأبطال ولاد رزق 3

صدمة ريهام عبد الغفور بوفاة والدها.. 30 صورة تجمعهما سويا

وفاة ناهد فريد شوقي.. تعرف على العائلة الفنية من الأب إلى آية سماحة

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

فيديو

جنود الاحتلال يغتالون الأطفال وألعابهم.. فيديو مثير للغضب لإسرائيليين يستفزون أهل غزة

وفاة ناهد فريد شوقى.. ماذا قالت عن علاقتها بوالدها ووالدتها هدى سلطان وابنها

ببراد منزلي.. طفلة فلسطينية تبيع الشاي أمام مستشفى ناصر بغزة.. فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ