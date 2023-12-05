علاء النهري: إطلاق القمر الصناعي سات 2 لـ استكشاف الثروات المعدنية.. شاهد

تحدث الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المكتب الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، عن إطلاق القمر الصناعي سات 2 بالمشاركة مع الصين.

وقال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المكتب الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، خلال مداخلة تليفونية، مع برنامج "صباح الورد"، على قناة "Ten"، إن إطلاق القمر الصناعي سات 2 هو إنجاز عظيم.

وأضاف علاء النهري، أن القمر جاء نتاج العلاقات القوية جدا بين البلدين، ومن خلال اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014 التي أبرمها الرئيس السيسي مع الرئيس الصيني، والتي أحدث مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين البلدين.

وأشار: "أهم شيء في هذا القمر هو توطين تكنولوجيا الفضاء، ويتميز بإمكانيات عالية جدا"، موضحا: "المصريون في وكالة الفضاء المصرية شاركوا بالكامل في تصميم والاختبارات الأساسية للقمر"، مؤكدا: "دخلنا بقوة في علوم الفضاء وتصنيع الأقمار الصناعية".

واسترسل: "القمر له العديد من المهام، وذات إمكانيات عالية، ويساعدنا في أشياء كثيرة، ويقوم بتصوير الأرض من الفضاء بصور ذات دقة عالية، فضلا عن استخداماته في مراقبة المحاصيل الزراعية وتخطيط المدن واستكشاف الموارد المعدنية والحصول على صور فضائية، وتحديد الموارد المائية السطحية ومكافحة الإرهاب".

