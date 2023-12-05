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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد عدداً من مقار اللجان الانتخابية

صدى البلد

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"اليوم"عددا من المقرات واللجان الانتخابية للاطمئنان على الاستعدادات والترتيبات النهائية المنفذة وفق الخطة التي أعدتها المحافظة استعداداً لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية 2024،  المُقرر  إجراؤها  على مدار  3 أيام ، بداية من الأحد المقبل 10 ديسمبر وحتى الثلاثاء 12 من نفس الشهر ، والتي كانت قد سبقتها أعمال التصويت والاقتراع للمصريين في الخارج على مدار أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023.


رافق المحافظ خلال الجولة كل من : اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،الأستاذ هاني  الجويلي رئيس مدينة بني سويف ، الدكتور  هاني رجائي وكيل مديرية  التربية والتعليم ، المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، الدكتور أحمد صادق مدير  مرفق الإسعاف  ومسؤولى الكهرباء والوحدة المحلية  والإدارة التعليمية

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تفقد المحافظ عدداً من اللجان والمقار الانتخابية داخل بعض المدارس، للاطمئنان على توافر التجهيزات المطلوبة من أماكن الانتظار ،وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات، وتوفير كراسي متحركة باللجان للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى أثناء إدلائهم بأصواتهم

ووجه المحافظ على أهمية وضرورة المتابعة على مدارالساعة لضمان توافر هذه التسهيلات خلال أيام الاقتراع والتصويت  والتواصل الدائم مع قوات التأمين وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها،وموجها بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات والتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها ، مؤكداً على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجوانب الإدارية والتنظيمية لتسهيل أعمال الاقتراع والتصويت 

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