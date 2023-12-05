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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يطمئن على جاهزية اللجان بمدينتي العاشر من رمضان وبلبيس

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مواطن له حق التصويت تجاه وطن عظيم يستحق من الجميع أن يقوم بواجبه ويتحمل مسئولياته في سبيل رفعته واستقراره وتقدمه.

جاء ذلك خلال زيارته لجهاز مدينة العاشر من رمضان والذي يضم عدد 2 لجنة عامة للتأكد من جاهزيتهم لإستقبال الإنتخابات الرئاسية والتي من المقرر انطلاقها في الفترة من 10 – 12 ديسمبر الجاري بمشاركة أبناء المحافظة ممن لهم حق التصويت والإدلاء بأصواتهم والبالغ عددهم 4 مليون و699 ألف و932 ناخب وناخبة أمام 980 مركز انتخابي يستوعب 1016 لجنة فرعية بنطاق دائرة المحافظة.

وقال المحافظ أن الشعب المصري لديه من الوعي والحس الوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الانتخابات والمشاركة في رسم خريطة المستقبل وبناء الوطن مطالباً الجميع بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والذي يأتي تأكيداً على الالتزام بالنهج الديمقراطي الذي تشهده البلاد وحرصاً على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

انتقل محافظ الشرقية لتفقد مدرسة السادات الثانوية بنات بالمجاورة الخامسة والتي تضم لجنة عامة ومركز انتخابي وإطمأن على الانتهاء من التجهيزات اللازمة وتوفير أماكن انتظار الناخبين أمام اللجان الفرعية بالمدرسة وتوفير كرسي متحرك لكبار السن لمساعدتهم في الوصول إلى اللجنة للإدلاء بأصواتهم، مشدداً على ضرورة توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الإنتخابية بشكل حضاري يليق بإسم المحافظة.

توجه المحافظ لمدينة بلبيس للوقوف على التجهيزات بمركز التنمية الشبابية بالمدينة والذي يضم لجنة انتخابات عامة مؤكداً على ضرورة توفير كل سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية وكذلك رفع درجة الاستعداد التام بكافة القطاعات والمديريات الخدمية وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الانتخابية.

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أوضح محافظ الشرقية أنه تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وغرفة الأزمات والكوارث وربطها بالغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة الاستعدادات النهائية لتجهيز المقار الانتخابية والعمل على إزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية الانتخابات.

رافق المحافظ المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والمهندس أشرف عبد الوهاب نائب رئيس الجهاز وايمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس وعدد من نواب البرلمان.

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