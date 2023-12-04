ضبط 8 أطنان دقيق مجهول المصدر بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية ، تمكنت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة ومفتشي الإدارة من ضبط سيارة جامبو محمله بكمية من الدقيق الحر بدون فواتير مقدارها (١٦٠ ) شيكارة زنة الشيكارة ٥٠ كجم اى بإجمالي كمية 8 طن وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 22146 جنح أبوكبير وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.