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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل تسليم وزيرة التضامن الاجتماعي 300 مركب لصغار الصيادين بالأقصر

صدى البلد

شهدت محافظة الاقصر فعاليات تسليم  ٣٠٠ مركب صيد لصغار الصيادين بأربع محافظات( الاقصر، أسوان ، قنا، الوادي الجديد) وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة نيفين القباج و المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر و اللواء على الشرابى رئيس مجلس مدينة الأقصر و العميد عمر حسن رئيس الإدارة المركزية لمكتب شئون محافظ الأقصر و دكتور عز السيد الصادق  مستشار محافظ أسوان لشئون المجتمع والتنمية المجتمعية نائباً عن محافظ أسوان ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر ووكلاء وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان والوادى الجديد وقيادات مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي وبالتعاون مع المهندس للتامين والمهندس لتأمينات الحياة .

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وتعد هذه الفعالية اكبر حدث تنموي من نوعه فى مجال التمكين الاقتصادي للشرائح الاولى بالرعاية من الصيادين من محافظات الاقصر وقنا واسوان والوادي الجديد.


وتوجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الأجتماعى  بالشكر والتقدير للسادة محافظى المحافظات المستهدفة و لقيادات صناع الخير و شركات المهندس للتأمين ولتأمينات الحياة ، مشيرة إلى أن هذا المشروع  جاء تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بأن نولى الأهتمام الأكبر للفئات الأولى بالرعاية وخاصة العاملين بقطاع العمالة غير المنتظمة ومنهم صغار الصيادين، وذلك  ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية " بر أمان" الخاصة بإحلال وتجديد مراكب الصيد الشراعية والتي بدأت عام 2022 بتجديد حوالي 700 مركب صيد لصغار الصيادين العاملين في نهر النيل والبحيرات الداخلية.
و أكدت وزيرة التضامن الأجتماعى أن الوزارة تستكمل تنفيذ المبادرة الرئاسية "بر أمان" لدعم صغار الصيادين التي تستهدف 42 ألف صياد على مستوى المحافظات.


وتستهدف مبادرة " بر أمان"  تسليم مراكب جديدة، وتحديث المراكب القائمة، وتسليم شباك الصيد، والملابس الواقية للصيد، والصناديق المبردة للأسماك، وتحمل تكلفة دفع التأمينات المتأخرة على صغار الصيادين ، بالإضافة إلى إتاحة إقراض ميسر ومتناهي الصغر للصيادين وأسرهم لكسب العيش في أوقات توقف الصيد.

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الأقصر التحالف الوطني للعمل الأهلي التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج السوق السوداء العمالة غير المنتظمة المراكب عضو التحالف الوطني مؤسسة صناع الخير للتنمية

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