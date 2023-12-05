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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مجلس أطباء الأقصر يهيب بالأطباء تقنين أوضاعهم في منشآتهم الخاصة

صدى البلد

عقد مجلس نقابة الأطباء الأقصر، مجلسه الدوري بمقر النقابة بمدينة إسنا جنوب المحافظة، لمناقشة قضايا تهم أطباء الأقصر، بحضور الدكتور أبو النجا الحجاجي، نقيب الأطباء، والدكتور هاني عبد الباقي، والدكتور خلف أحمد عمر، والدكتور أحمد سلطان، والدكتور أحمد أبو القاسم، والدكتور زياد عبد الرؤوف، والدكتور بهاء صلاح، أعضاء المجلس.

استهل المجلس، اجتماعه بتوجيه التحية والتكريم لجميع أطباء الأقصر، وتكريم أعضاء مجلس النقابة السابقين من إسنا وعلى رأسهم الدكتور عبد الحكيم سليم، نقيب الأطباء السابق ونقيب الأشراف، والدكتور عبد العظيم القاضي، والدكتور محمد السيد صادق.

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وأوضح الدكتور زياد عبدالرؤوف إسماعيل، عضو مجلس نقابة أطباء الأقصر، والمتحدث الاعلامي باسم النقابة، أن المجلس ناقش، عدة بنود هامة، جاء أبرزها التزام نقابة أطباء الأقصر بدورها الفاعل في الدفاع عن الطبيب وعن مهنة الطب وتقديم خدمة تليق بالمرضى، وعمل وتفعيل مجلس حكماء نقابة أطباء الأقصر؛ لتقوية دور مجلس النقابة وللاستشارة واللجوء إليه والأخذ برأيه وقراره، والتأكيد على احترام الأطباء والاتحاد يدا واحدة للدفاع عن حقوقهم والقيام أيضا بواجبهم الوظيفي ومناقشة كافة التحديات التي تواجه الأطباء.

وأضاف عبدالرؤوف، أن المجلس أكد على وقوف النقابة بجانب الأطباء و التواصل مع المسؤولين لحل أي خلاف، إضافة إلى وجوب احترام الطبيب، حتى يؤدي عمله الفني ورسالته في بيئة مناسبة لذلك، وكذا تأدية النقابة رسالتها في حماية مهنة الطب والطبيب، إذ يمثل الطبيب الركيزة الأساسية في المنظومة الصحية.

وتابع: أهاب مجلس النقابة، بكافة الأطباء داخل محافظة الأقصر، بضرورة تقنين أوضاعهم في منشآتهم الخاصة كالعيادات والمراكز والمستشفيات، والتوجه لنقابة أطباء الأقصر والبدء في إجراءات التراخيص الصحيحة للمنشأة، إذ تعمل النقابة ولجنة المنشآت، على تذليل وتسهيل الصعوبات حتي لا يقع الطبيب تحت طائلة القانون.

كما ناقش المجلس، السعي مع الجهات القيادية والتنفيذية داخل المحافظة، لتخصيص قطعة أرض لنقابة أطباء الأقصر لإنشاء نادي للأطباء.

وأشار المتحدث الإعلامي باسم النقابة، إلى أنه وفد المجلس، توجه على هامش اجتماع مجلس النقابة، لزيارة مستشفى طيبة التخصصي، وكان في استقبالهم اللواء دكتور طارق عبد المعز، مدير المستشفى، والدكتور إبراهيم شنقير، المدير الطبي بالمستشفى، والدكتور محمد السيد صادق، مدير الأقسام الطبية بالمستشفى، والدكتور محمد عبد الهادي، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، ولفيف قيادات وأطباء المستشفى.

كما شارك وفد النقابة في حفل تكريم الدكتورة أميمة عبد الخالق مدني، رئيسة قسم النساء والتوليد بالمستشفى، لاكتمال سنوات العطاء الوظيفي في خدمة المرضى والطب، وكذلك تكريم عدد من الأطباء القدامى بإسنا، ممن اكتمل عطائهم الوظيفي منذ سنوات تقديرا لهم وعرفانا، وتأكيدا على عدم نسيان عمالقة الطب بالمحافظة مهما مرت السنين.

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