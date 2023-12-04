عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تركيب 949 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية في الأقصر

صدى البلد

نجحت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر فى تركيب عدد (949) وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بجميع قرى ونجوع ومراكز محافظة الأقصر، وذلك منذ بدء عمل الجمعية فى تركيب وصلات المياه. 


يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الأقصر وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

رياضة الأقصر تنظم مونديال حياة كريم لكرة القدم بـ إسنا وأرمنت

عمر المختار" و"الصياد العجوز" ورش حكى متنوعة بثقافة الأقصر


وأكد محمد حسين بغدادى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.


من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا أن الاسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.


وأشار، إلى أن المواطن المستفيد من أى خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان، مضيفًا أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة الأقصر، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.


يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 28,108 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية.

الأقصر الأسر الاولى بالرعاية الاسر الاولى أسر الأولى بالرعاية التضامن الاجتماعي الأولى بالرعاية الدعم والرعاية اللواء ممدوح شعبان جمعية الاورمان للأسر الأولى بالرعاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

سعر البيع| قرار عاجل من الحكومة بشأن السكر.. إلزام المستوردين وفواتير إلكترونية| تفاصيل

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

شاهد.. بكاء وانهيار ريهام عبد الغفور في جنازة والدها

ترشيحاتنا

إصابات بالجملة.. انتشار بكتيريا خطيرة بين جنود الاحتلال في قطاع غزة

“قلم الشيبي” مازال يصدع| حسين الشحات أمام النيابة من جديد بسبب لاعب بيراميدز.. وإخلاء سبيل نجم الأهلي

أشكال الدعاية الانتخابية المحظور القيام بها خلال هذه المواعيد بالقانون

محبوب رع | أسرار أقدم مومياء ملكية عثر عليها في مصر "خاص"

15 ألفا و899 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ «7 أكتوبر»

هرب إلى سوهاج.. تفاصيل سقوط التيك توكر كروان مشاكل بعد الفيديو الفاضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ليلى علوي في مهرجان البحر الأحمر يثير ضجة| سعره غير متوقع

بحضور نخبة من النجوم.. ريهام عبدالغفور تتلقى عزاء والدها بالمقابر| صور

طريقة عمل كاسات البسبوسة بالقشطة|بمذاق لايقاوم

نجوم الفن يدعمون ريهام عبد الغفور فى جنازة والدها .. صور

فيديو

ما تفعلوه يحمي العالم من مخططات إسرائيل| يهودي يوجه رسالة للفلسطينيين.. فيديو

زوجته لم تعلم بوفاته .. تفاصيل حادث الراحل أشرف عبد الغفور

لم يكملوا أغنيتهم.. جنود الاحتلال يحتفلون بـ"شردناهم" ففوجئوا بصدمة مدوية| شاهد

على خطى أمريكا في العراق.. حكاية الكوتشينة الموزعة على جنود الاحتلال بغزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ