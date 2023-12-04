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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

عمر المختار" و"الصياد العجوز" ورش حكى متنوعة بثقافة الأقصر

صدى البلد

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفني، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة حيث، عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "حقوق الطفل في المدرسة" ألقاها محمد حنفي موضحا مفهوم الطفل حسب الدستور المصري، وقانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ م والتأكيد على حقوق الطفل في التعليم، وحقوق الطفل بشكل عام، بجانب ذلك عقدت مكتبة الرياينة الثقافية محاضرة بعنوان "التفكير في مواجهة ثقافة التغريب "أوضح على حسان مفهوم ثقافة التغريب، وكيفية التعامل مع هذه الثقافات الداخلية على المجتمع، وآليات مجابهة سطوة هذه الثقافات في الحياة.

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قدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "جهاد النفس" ألقاها شعبان شلبي موضحا جهاد النفس أقوى من جهاد الشيطان، وأنواع الأنفس، والنفس الإمارة، كما عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على الأسرة" ألقاها العادلي حسان متحدثا عن عدم تمكن النظام الاقتصادي احتواء الأزمة، وارتفاع الأسعار وعدم قدرة الأسرة على الادخار، وانعكاس الأزمة الإقتصادية على الأطفال، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة أشغال يدوية نحت على حجر الألباستر نفذها حسان على مستخدما المبرد والازميل، لعمل نموذج جعران فرعوني.

أعدت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية الثقافية عرض إنشاد ديني وذلك بمضيفة باويل، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة أشغال يدوية "عمل ميدالية خرز" نفذتها فاطمة أحمد، كما أعدت المكتبة ورشة حكي قصة بعنوان "الصياد العجوز" سردتها غادة محمد، وكذلك أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي بعنوان "شخصيات مؤثرة _عمر المختار" سردتها ثناء محمود لرواد القصر، بينما أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس بعنوان "المدرسة" أداء أسماء عبد الباقي وإيمان صلاح.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

الأقصر الأنشطة الفنية والثقافية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفعاليات والأنشطة هيئة العامة لقصور الثقافة مكتبة الطفل

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