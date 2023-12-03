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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم 21828 خدمة طبية لمرضى « أورام الأقصر »

صدى البلد


قدمت مستشفيات شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان ، بمنطقة طيبة شمال الاقصر ، 21828 خدمة طبية مجانية في الفترة من 15 وحتى 30 نوفمبر، للحالات المرضية التى تلقت الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان في جميع اقسام المستشفى.

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واستقبلت مستشفى شفاء الاورمان، 4862 من المترددين على  العيادات الخارجية , وعدد 1670 
ترددوا على قسم الاشعه ، كما تم عمل 658 جلسة  بقسم الاشعاعى ،وكذلك  عمل جلسات الكيماوى بعدد 1152 ، كما تم إجراء 159 عملية .


كما تم اجراء 19716 خدمة في المعامل المركزية، كما أن إجمالى خدمات المستشفي 15850، كما استقبلت 4862 من  المرضى داخل المستشفي خلال هذه  الفتره .


وقال الدكتور هانى حسين المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان ، إن المستشفى تستقبل بوميا اعداد من المترددين على الاقسام المختلفة، وتقدم المستشفى الخدمات الطبية المميزة  المجانية، كأول صرح طبي مجاني لعلاج الاورام بصعيد مصر لمختلف الأعمار في المستشفى.

ومن جانبه، اكد الاستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على أن المستشفى تسعى جاهدة لتوفير كافة الإمكانيات للمرضي داخل الاقسام المختلفة، بجانب التميز في الخدمات الطبية المجانية للمرضي، بما يعود بالنفع علبهم والمساهمة في تقديم الخدمات الطبية، وذلك في اطار الجانب الطبي والاجتماعي للمستشفى الذى تقدمه لاهالى الصعيد والمساهمة في رفع نسب الشفاء للمرضى.

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