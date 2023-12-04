رياضة الأقصر تنظم مونديال حياة كريم لكرة القدم بـ إسنا وأرمنت

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالاقصر "الادارة العامة للرياضة" مونديال حياة كريمة بمراكز شباب حياة كريمة بإدارة شباب أرمنت وادارة شباب اسنا وذلك في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية" من خلال التعاون مع مديريه الشباب والرياضه بالأقصر "الاداره العامه للرياضه" وتشمل فعاليات خماسي كره القدم .



نفذت فعاليات مونديال حياة كريمة للشباب (( خماسي قدم )) من ١٨ : ٢٥ سنه، وتم تقسيم الفرق الي أربع مجموعات كل مجموعة تضم 8 فرق بأجمالي 32 فريق خلال الفترة من 2023/11/1 حتي 2024/4/30 بمراكز شباب حياة كريمة بالأقصر



وجاءت المباراه الاولى بفوز فريق مركز شباب المحاميد بحرى على فريق الامل بنتيجه 2/10كما فاز فريق الاتحاد على فريق القوه بنتيجه 3/8 كما فاز فريق النضال على فريق الجلاء بنتيجه 2/4

الجدير بالذكر أن دوري حياه كريمه تحت شعار مونديال حياة كريمة تأتى ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لتنفيذ أنشطه ومشروعات داخل قرى حياه كريمه والتى من شأنها خلق حراك قوى داخل تلك القرى لاستثمار طاقات الشباب والنشئ وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية ووصول الرياضه الي كافه قرى الجمهورية وذلك تحت اشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة و صلاح عز مدير ادارة الرياضة و جمال عبدالناصر منسق المشروع