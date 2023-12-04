عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رياضة الأقصر تنظم مونديال حياة كريم لكرة القدم بـ إسنا وأرمنت

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نفذت  مديرية الشباب والرياضة بالاقصر  "الادارة العامة للرياضة" مونديال حياة كريمة بمراكز شباب حياة كريمة بإدارة شباب أرمنت وادارة شباب اسنا وذلك في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للتنمية  الرياضية"  من خلال التعاون مع مديريه الشباب والرياضه بالأقصر "الاداره العامه للرياضه" وتشمل فعاليات خماسي كره القدم .


نفذت فعاليات مونديال حياة كريمة للشباب (( خماسي قدم ))  من ١٨ : ٢٥ سنه، وتم تقسيم الفرق الي أربع مجموعات كل مجموعة تضم 8 فرق بأجمالي 32 فريق خلال الفترة من 2023/11/1 حتي 2024/4/30  بمراكز شباب حياة كريمة بالأقصر 
 

عمر المختار" و"الصياد العجوز" ورش حكى متنوعة بثقافة الأقصر

جيل الجمهورية الجديدة .. لقاء تثقيفى لطلاب جامعة الأقصر

وجاءت المباراه الاولى بفوز فريق مركز شباب المحاميد بحرى على فريق الامل بنتيجه 2/10كما فاز فريق الاتحاد على فريق القوه بنتيجه 3/8 كما فاز فريق النضال على فريق الجلاء بنتيجه 2/4
الجدير بالذكر أن دوري حياه  كريمه تحت شعار مونديال حياة كريمة تأتى ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة  لتنفيذ أنشطه ومشروعات داخل قرى حياه كريمه والتى من شأنها خلق حراك قوى داخل تلك القرى  لاستثمار طاقات الشباب والنشئ وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية ووصول الرياضه الي كافه قرى الجمهورية وذلك تحت اشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة و صلاح عز مدير ادارة الرياضة و جمال عبدالناصر منسق المشروع

الأقصر ادارة شباب اسنا الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الشباب والرياضة جمال عبدالناصر حياة كريمة بالأقصر طلاب جامعة قرى حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

الذهب يقفز بقوة إلى أعلى قمة في التاريخ عالميا| وهذا سعر عيار21 الآن

ترشيحاتنا

إجازة انتخابات الرئاسة 2024.. متى تبدأ ومن يستفيد بها؟

نجم الأهلي السابق: الفريق يحتاج مهاجمًا قويًّا وكولر قد يستبعد عبدالقادر| تفاصيل

1.2 مليار دولار استثمارات.. 3 شركات تنفذ مشروعا ضخما بالمنطقة الاقتصادية للقناة

شاهد .. لحظة وصول جثمان أشرف عبد الغفور مسجد الشرطة بالشيخ زايد

اكتشاف مذهل.. العثور على مادة غامضة من العصر الحجري الحديث قبالة سواحل إيطاليا

مباريات اليوم بالدوريات .. والقنوات الناقلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساعة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر تثير الجدل| سعرها خرافي

توقف عضلة القلب.. سبب وفاة أشرف عبد الغفور في حادث أكتوبر

طريقة عمل جلاش بالسجق| بأسهل الخطوات

شال وفستان قصير.. إطلالة إلهام شاهين تشعل إنستجرام

فيديو

على خطى أمريكا في العراق.. حكاية الكوتشينة الموزعة على جنود الاحتلال بغزة «فيديوجراف»

كلاكيت سادس مرة.. منع ظهور ريهام سعيد على الفضائيات

"سوف نبقى هنا".. الصحفيون يتحدون الظروف ويغنون في خيمتهم بغزة | شاهد

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ