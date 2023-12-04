عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جيل الجمهورية الجديدة .. لقاء تثقيفى لطلاب جامعة الأقصر

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

 

 

شهد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، اللقاء التثقيفي الذي عقد بعنوان "دور الطالب الجامعي في الحياة الانتخابية" تحت شعار "جيل الجمهورية الجديدة" بجامعة الأقصر برعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة.

وحضر فعاليات اللقاء الفنان طارق دسوقي والشيخ يسري عزام إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص والدكتور حسام الشريف وكيل معهد إعداد القادة.
كما شهد اللقاء لفيف من قيادات الجامعة، وعمداء ووكلاء كليات الجامعة.

وأكد الدكتور كريم همام أن مصر شهدت نهضة تنموية شاملة في السنوات الأخيرة، وحث الشباب على المشاركة الإيجابية في الأنشطة الطلابية لأن تساهم بناء شخصية الطالب الجامعى، كما حثهم على ضرورة أن يكون لديهم الوعى  بالمخططات المعادية للبلاد. كما أشار إلى أهمية استكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

كما أوضح مستشار الوزير للأنشطة الطلابية أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم، مشددًا على أهمية أن يمتلكوا الوعي والمعرفة والعلم.

وعلى هامش الفعاليات تحاور كلا من الشيخ يسري عزام،  والفنان طارق دسوقى مع طلاب الجامعة حول اهمية  المشاركة الإيجابية.

وزير التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي مدير معهد إعداد القادة معهد اعداد القادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

500 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد الزيادة الأخيرة وهذا سعر عيار 21 الآن

توقف عضلة القلب.. سبب وفاة أشرف عبد الغفور في حادث أكتوبر

ترشيحاتنا

أول رد من بكين بعد إعلان الفلبين وجود "غير قانوني" لقوارب صينية

مفاجأة.. مصير محمد عبد المنعم مع الأهلي خلال المباريات المقبلة

أردوغان يتعهد بمحاكمة نتنياهو بوصفه مجرم حرب

مصر تدرس إصدار سندات بالروبية الهندية بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار

وزير إسرائيلي يدعو إلى إصدار شهادة وفاة للأسرى الفلسطينيين

لمدة 24 ساعة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسائقي السيارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساعة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر تثير الجدل| سعرها خرافي

توقف عضلة القلب.. سبب وفاة أشرف عبد الغفور في حادث أكتوبر

طريقة عمل جلاش بالسجق| بأسهل الخطوات

شال وفستان قصير.. إطلالة إلهام شاهين تشعل إنستجرام

فيديو

كلاكيت سادس مرة.. منع ظهور ريهام سعيد على الفضائيات

"سوف نبقى هنا".. الصحفيون يتحدون الظروف ويغنون في خيمتهم بغزة | شاهد

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ