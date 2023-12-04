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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ندوة حول تحديات علم الميكروبيولوجي في ممارسة علاج الأورام بمستشفى الأقصر

ندوة حول تحديات علم
ندوة حول تحديات علم الميكروبيولوجي في ممارسة علاج الأورام ب

شاركت مستشفى شفاء الأورمان الأقصر  في ندوة عبر الإنترنت بالشراكة مع الكلية الملكية لأطباء الباثولوجي بإنجلترا، وذلك حول تحديات علم الميكروبيولوجي في ممارسة علاج الأورام في المملكة المتحدة ومصر.

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وتحدثت خلال الندوة الدكتورة منى واصف، مدير معمل الميكروبيولوجي ومدير قسم مكافحة العدوى بالمستشفى، حول الممارسات والتحديات في الميكروبيولوجي في مستشفى شفاء الأورمان، كما تحدثت حول تجهيزات معمل المستشفى الذي يعد واحدا من أقوى معامل الميكروبيولوجي و وتشخيص الأمراض المعدية بمصر.

 

وأكد الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان، بأن مشاركة المستشفى في هذه الندوة تأتي إيمانا منها ببناء علاقات وشراكات دولية قوية مع جهات علمية مثل الكلية الملكية لأطباء الباثولوجي بالمملكة المتحدة، وأن المستشفى حريصة على بناء هذه العلاقات مع الجهات العلمية المختلفة.

 

وقال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن المشاركة في هذه الملتقيات العلمية يكون دافع قوي لتبادل الخبرات مع المؤسسات الأخرى وأن المستشفى تخدم قطاع كبير من أهل صعيد مصر وأن المشاركة يساعدنا في الحصول على التحديثات المختلفة في مجال علاج مرضى الأورام.

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