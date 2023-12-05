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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط محاولة بيع 2 طن سولار بالسوق السوداء في الأقصر

المتهمين
المتهمين

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

 تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الأقصر من ضبط (سائق "له معلومات جنائية") حال قيادته سيارة نقل مُحمل عليها (تنك - 18 جركن.. بإجمالى 2 طن سولار).. بدون أوراق أو فواتير.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء ، وتحصله على المضبوطات من (مالك محطة وقود - كائنة بدائرة مركز القرنة) بسعر أزيد من السعر الرسمى وأمكن ضبط الأخير وأقر بذلك.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الجرائم التموينية السعر الرسمي السوق السوداء أمن الأقصر سيارة نقل

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