عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف أتأكد من وصول الدعاء للميت وهل يعلم بمن يدعو له ؟

صدى البلد

أكد الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: ليس عندي طريقة تجعلني أستطيع أن أقول لك من خلالها كيف تعرفين أن دعاءك يصله.

وأضاف  أمين الفتوى: ولكن نحن لنا رب وهذا الرب اسمه الكريم الرحيم اللطيف وإن شاء الله سيوصل دعاءك وأثره إلى ابنك ويراضيكي بإذن الله.

هل يعلم المتوفى بمن يدعو له

سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، وجاء نص الجواب: "الذى يظهر لنا من خلال مراجعة أقوال أهل العلم فى هذا الشأن: أن المتوفى يعلم بمن يدعو له لأنه يصل إليه الثواب وينتفع به لذلك روى البيهقى والبزار من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله قال: "إن الله تبارك وتعالى ليرفع للرجل الدرجة فيقول: رب أنى لى هذه الدرجة؟ فيقول: بدعاء ولدك لك. 

وقال الحافظ فى الفتح: وفى الحديث جواز الصدقة عن الميت وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه ولاسيما إن كان من الولد.

فضل الدعاء للميت
دعاء للميت أو ادعية المتوفي والدعاء عامة يعد من النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا، به نناجي ربنا عز وجل ونطلب منه أن يحقق لنا حاجاتنا، فعلى اختلاف الناس بأحوالهم وأساليبهم وطرقهم في التعبير عن حاجاتهم، إلا أنهم جميعا يدعون الله ، و فضل الدعاء للميت يتحقق إذا دعا الإنسان بالرحمة والمغفرة للمتوفي ، حيث إنه بذلك لم ينطقع عمله في الدنيا، ويخفف الله عن الميت بقدر ما يدعو له الناس، وهذا ما يبين فضل الدعاء للميت .

3 أدعية مباركة تجلب الرزق من حيث لا تدري.. تصلح في كل وقت

تفسير رؤيا طلب الميت طعاما

وجهت متصلة سؤالا الى الدكتور محمد عبد السميع  أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال “ برنامج فتاوى الناس “ المذاع على فضائية الناس، تقول فيه: ” أحد قاربي يأتيني في المنام من وقت لآخر وهو جائع،  فما تفسير ذلك؟ ”. 

أجاب أمين الفتوى قائلا:  بتيجي لنا أسئلة كثيرة  منها  شخص يقول قريبي جالي قالي عليه دين، أو أنا حي لم أموت أو من هذا القبيل وكل هذا لا علاقة له بالأحكام الشرعية ".

وأضاف عبد السميع الأحلام لا نأخذ منها أحكام وهذه قاعدة يجب على الجميع معرفتها،  لافتا إلى أن الأحلام  بناخد منها مبشرات خير فقط، مؤكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خير الرؤية الفأل، لكن واحد متوفي بيقول إنه جائع ماذا يعني، لا شيء، لكن ممكن نتصدق على روحه، فقط، وهذا ليس من باب الوجوب ولكم من باب الفضل والاستئناس بذلك ".

 

هل يعلم المتوفى بمن يدعو له فضل الدعاء للميت دعاء للميت بالرحمة أفضل دعاء للميت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

متجوزتش عشان خاطرها| ناهد السباعي رفضت الارتباط واختارت والدتها.. كيف توفت ناهد فريد شوقي؟

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

الخطيب تدخل.. أول رد من الأهلي على صفقة عمر كمال عبد الواحد

ترشيحاتنا

الانتماء غير موجود.. أحمد عيد عبدالملك: فتوح لاعب كبير لكن الزمالك أكبر

شروط الأهلي للموافقة على رحيل محمد عبد المنعم.. تفاصيل

تطور خطير.. قوات الاحتلال تستهدف جنود الجيش اللبناني وتصيب بعضهم

كتائب القسام تستهدف غرف قيادة الاحتلال بصواريخ "رجوم"

مكاسب للقمح| قرارات مصيرية للدولة للقضاء على المخاوف من تراجع الإمدادات

متجوزتش عشان خاطرها| ناهد السباعي رفضت الارتباط واختارت والدتها.. كيف توفت ناهد فريد شوقي؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 أشخاص ممنوعين من لقاح الإنفلونزا الموسمية.. اعرفهم

بادر بالحجز واستلم فورًا| طرح شقق جديدة من سكن لكل المصريين (تفاصيل)

عودة "الشايب" ..آسر ياسين ينضم لأبطال ولاد رزق 3

صدمة ريهام عبد الغفور بوفاة والدها.. 30 صورة تجمعهما سويا

فيديو

خناقة جديدة.. شيرين تكشف سبب خلافها مع حسام حبيب.. فيديو جراف

إسرائيل تعترف بخسائرها وحماس تهاجم أمريكا.. تطورات جديدة | فيديو

أمطار وشبورة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. فيديو

صدمة تنتظر الدولار ومفاجأة في أسعار الذهب.. ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ