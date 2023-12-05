كيف أتأكد من وصول الدعاء للميت وهل يعلم بمن يدعو له ؟

أكد الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: ليس عندي طريقة تجعلني أستطيع أن أقول لك من خلالها كيف تعرفين أن دعاءك يصله.

وأضاف أمين الفتوى: ولكن نحن لنا رب وهذا الرب اسمه الكريم الرحيم اللطيف وإن شاء الله سيوصل دعاءك وأثره إلى ابنك ويراضيكي بإذن الله.

هل يعلم المتوفى بمن يدعو له

سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، وجاء نص الجواب: "الذى يظهر لنا من خلال مراجعة أقوال أهل العلم فى هذا الشأن: أن المتوفى يعلم بمن يدعو له لأنه يصل إليه الثواب وينتفع به لذلك روى البيهقى والبزار من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله قال: "إن الله تبارك وتعالى ليرفع للرجل الدرجة فيقول: رب أنى لى هذه الدرجة؟ فيقول: بدعاء ولدك لك.

وقال الحافظ فى الفتح: وفى الحديث جواز الصدقة عن الميت وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه ولاسيما إن كان من الولد.

فضل الدعاء للميت

دعاء للميت أو ادعية المتوفي والدعاء عامة يعد من النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا، به نناجي ربنا عز وجل ونطلب منه أن يحقق لنا حاجاتنا، فعلى اختلاف الناس بأحوالهم وأساليبهم وطرقهم في التعبير عن حاجاتهم، إلا أنهم جميعا يدعون الله ، و فضل الدعاء للميت يتحقق إذا دعا الإنسان بالرحمة والمغفرة للمتوفي ، حيث إنه بذلك لم ينطقع عمله في الدنيا، ويخفف الله عن الميت بقدر ما يدعو له الناس، وهذا ما يبين فضل الدعاء للميت .

تفسير رؤيا طلب الميت طعاما

وجهت متصلة سؤالا الى الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال “ برنامج فتاوى الناس “ المذاع على فضائية الناس، تقول فيه: ” أحد قاربي يأتيني في المنام من وقت لآخر وهو جائع، فما تفسير ذلك؟ ”.

أجاب أمين الفتوى قائلا: بتيجي لنا أسئلة كثيرة منها شخص يقول قريبي جالي قالي عليه دين، أو أنا حي لم أموت أو من هذا القبيل وكل هذا لا علاقة له بالأحكام الشرعية ".

وأضاف عبد السميع الأحلام لا نأخذ منها أحكام وهذه قاعدة يجب على الجميع معرفتها، لافتا إلى أن الأحلام بناخد منها مبشرات خير فقط، مؤكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خير الرؤية الفأل، لكن واحد متوفي بيقول إنه جائع ماذا يعني، لا شيء، لكن ممكن نتصدق على روحه، فقط، وهذا ليس من باب الوجوب ولكم من باب الفضل والاستئناس بذلك ".