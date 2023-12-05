أخبار الفن.. وزيرة الثقافة ونقيب الممثلين أبرز حضور جنازة المنتجة ناهد فريد شوقي.. ندوة للنجم العالمي نيكولاس كيدج بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

وصل منذ قليل جثمان المنتجة ناهد فريد شوقى مسجد الشرطة بالشيخ زايد استعدادا لصلاة الجنازة عليها بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ونقيب الممثلين دكتور أشرف زكى .

يطل الممثل والمنتج والمخرج نيكلاس كيدج على جمهور السعودية من خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يوم ٧ ديسمبر الجاري.

ويتحدث الأيقونة العالمية خلال الجلسة الحوارية عن مسيرته التي تمتد لأربع عقود من العمل مع أكبر الأسماء في عالم صناعة السينما.



عودة "الشايب" ..آسر ياسين ينضم لأبطال ولاد رزق

انضم الفنان آسر ياسين لأبطال فيلم «ولاد رزق 3.. القاضية»، وهو الجزء الثالث من الفيلم الشهير الذي حقق نجاحاً كبيراً مصرياً وعربياً.

ويجسد ياسين خلال الأحداث شخصية «الشايب» التي بدأ تصويرها مؤخراً، والتي تم الإعلان عنها أيضاً في وقت سابق، تمهيداً لتقديم فيلم منفصل عن الشخصية.