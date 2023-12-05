مواجهة العنف والتمييز ضد المرأة.. ندوة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية ندوة بعنوان "مواجهة العنف والتمييز ضد المرأة" الحماية القانونية وأوجه الدعم ، التى أقيمت تحت رعاية أ.د/ ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وأ.د/ عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور أ.د/ أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية، أ.د/ نادية عبدالعزيز حجازي وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة بعنوان "مواجهة العنف والتمييز ضد المرأة" الحماية القانونية وأوجه الدعم ، التى أقيمت تحت رعاية أ.د/ ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وأ.د/ عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور أ.د/ أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية، أ.د/ نادية عبدالعزيز حجازي وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

بحضور أ/ ليلي طه مقرر المجلس القومي للمرأة بالفيوم، أ.د/ نهير الشوشاني مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، أ.د/ محمود عبد المغني الأستاذ بكلية الحقوق، أ/ شيماء غنيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة، د/ هبة عبدالوهاب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالكلية، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس، وممثلي المجلس القومي للمرأة وطلاب الكلية، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٥

أشار أ.د/ أحمد حسني إلى أن الندوة تأتي لتعريف طالبات الكلية بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة وطرق التواصل والدعم المقدم من الوحدة لكافة مظاهر العنف، مؤكدًا دور المرأة في المجتمع كأحد أضلاع خطة الدولة في تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ ، مقدمًا الشكر إلى إدارة الجامعة على الدعم الكامل المقدم في تبني حملات التوعية المختلفة بالكلية.

وأشادت أ.د/ نادية عبدالعزيز بدور المجلس القومي للمرأة في تنفيذ سياسات التمكين للمرأة وتعريف المجتمع بمظاهر العنف المختلفة وكيفية مواجهتها وفق التشريعات والأطُر القانونية، فضلاً عن دور المجلس في تغيير الثقافات الخاطئة المتوارثة في القرى المصرية وتقديم الدعم للعمل على حل المشكلات الناجمة عن هذه الثقافات والتي تشمل الختان والزواج المبكر والتسرب من التعليم والعنف الأسري.

ومن جانبها قالت أ/ ليلي طه إن الطالبات هن زوجات وأمهات المستقبل وأهداف إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة تأتي لبناء الثقة بين الطالبات والجامعة وتعريف الطالبات بحقوقهن القانونية لمواجهة أي مظهر من مظاهر العنف وتقديم الدعم النفسي وتعريفهن بطرق التواصل مع المؤسسات الرسمية، موجهة حديثها للطالبات بالتحلي بالأخلاق والالتزام، كما حثت الطالبات على التطوع والمشاركة الفعالة في أنشطة الوحدة.

وأكدت أ.د/ نهير الشوشاني أن مناهضة العنف ضد المرأة يعد أساسًا لاستقرار المجتمع ودعم جهود التنمية المجتمعية الشاملة، وأن الأمر يستلزم مناقشة الظاهرة من كافة جوانبها والتعرض لأشكال العنف التي تتنوع بين أشكال عنف لفظي وغير لفظي، وهي من صور أشكال العنف النفسي والبدني الذي قد تتعرض له المرأة عن طريق التعامل المباشر أو غير مباشر عبر الوسائط الإليكترونية.

وأشارت إلى تنفيذ وحدة مناهضة العنف ضد المرأة لأكثر من ٢٨٦ نشاط شمل ندوات ومعسكرات وورش عمل وقوافل توعوية وذلك منذ نشأتها عام ٢٠١٧.

مضيفة أن الوحدة تتلقى الشكاوى الرسمية التي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق القواعد كما تتلقى الشكاوي غير الرسمية فكل طالبة تستطيع التواصل مع الوحدة والحديث بكل أريحية في سرية تامة فضلاً عن تقديم الدعم النفسي للطالبات.

ومن جانبه تحدث أ.د/ محمود محفوظ عن القانون الدولي والمصري والعلاقات المنظمة للتشريعات بين الدول كما ناقش حقوق المرأة في القانون المصري معرفاً طرق التقاضي للمرأة في مواجهة ظاهرة العنف بكافة أشكاله.

وأوضحت أ/ شيماء نعيم إطلاق منظمة الأمم المتحدة يوم ٢٥ نوفمبر بأنه اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة و يوم ١٠ ديسمبر هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان وخلال ال١٦ يوم فيما بينهما يتم تنظيم ورش عمل وندوات ومؤتمرات لمواجهة العنف ضد المرأة بكل أشكاله، والذي يكلف الدولة المصرية سنوياً أكثر من ٦ مليارات جنيه.

كما عرفت مفهوم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة للقضاء على الظواهر السلبية داخل المجتمع والتي تحول بين المرأة وبين المشاركة المجتمعية.

كما أشارت إلى دور المجلس القومي للمرأة في مكافحة العنف سواء البدني أو الجسدي أو النفسي أو التهديد والابتزاز الالكتروني.

وناقشت الندوة مظاهر العنف وأسبابه وآثاره وطرق التغلب على هذه الظاهرة، من خلال تقديم بعض النصائح الخاصة بالعوامل الوقائية الواجب اتخاذها للحد من العنف وتم فتح الحوار مع الطلاب والإجابة على أسئلتهم.

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