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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من المسافة صفر.. كتائب القسام تعلن الإجهاز على 10 جنود إسرئيليين اليوم

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لـ حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الاثنين، عن تمكن عناصرها قبل قليل من الإجهاز على 10 جنود إسرائيليين وقتلهم من المسافة صفر في محور شرق مدينة خانيونس.

وقالت كتائب القسام عبر صفحتها على تليجرام، إن عناصرها استهدفوا أيضا قوة إسرائيلية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد، وحققوا فيها إصابة مباشرة في محور شرق مدينة خان يونس.

وأضافت كتائب القسام أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" في محور شرق مدينة خانيونس، كما تم استهداف 3 جرافات عسكرية ودبابة وناقلة جند في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف "الياسين 105".

كما أعلنت كتائب القسام، أن عناصرها تمكنت من قنص 6 جنود إسرائيليين ببنادق الغول القسامية في منطقة الزنة بمحور شرق مدينة خانيونس، ويصيبونهم إصابات محققة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام قصفها "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين حيث تصاعد الدخان من ميناء تل أبيب.

كانت كتائب القسام  استهدفت غرف قيادة الاحتلال الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.. كتائب القسام تقصف تل أبيب

كتائب القسام تستهدف غرف قيادة الاحتلال بصواريخ "رجوم"

حماس خانيونس الياسين 105 كتائب القسام تل أبيب الاحتلال الاسرائيلي

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