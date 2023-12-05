عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الجمعة.. تبدأ فترة الصمت الدعائى فى الانتخابات الرئاسية 2024

صدى البلد

تبدأ فترة الصمت الدعائى فى الانتخابات الرئاسية 2024، الجمعة المقبلة، والتى تتوقف فيها الدعاية للمرشحين فى الانتخابات الرؤئاسية 2024 داخل مصر، طبقا لما اعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات بحيث يتاح للناخب التركيز فى اختيار المرشح الذى يرغب فى ترشيحه دون التأثير عليه.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات فترة الصمت الداعئى للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024 قبل عملية التصويت بيومين والمحدد لهما 8 و9 ديسمبر وفق القانون وما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات فى جدولها الزمنى الخاص بالانتخابات الرئاسية، ويحظر خلال هذه الفترة ممارسة الأنشطة الدعائية للمرشحين، حتى يتاح للمواطن التركز والتريث في اختيار المرشح الراغب في انتخابه.
 

المقيمون خارج البلاد أو الزائرون.. الوطنية للانتخابات: إقبال ملحوظ على المشاركة والإدلاء بأصواتهم

الهيئة الوطنية للانتخابات: السفارات والقنصليات لم تسمح بالدعاية أو التأثير على الناخبين

وتبدأ عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسة 2024 بالداخل يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية تنتهي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر المقبل، واستقرت الهيئة الوطنية للانتخابات على طباعة ما يزيد عن 67 مليون بطاقة اقتراع بعدد من لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين، بالإضافة البدء في طباعة كشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وكافة الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية.

طريقة الإدلاء الصحيحة

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.

الوطنية للانتخابات: نجحنا فى حل المشكلات التقنية في بعض السفارات والقنصليات

الهيئة الوطنية: صناديق زجاجية مخصصة للاقتراع في كل لجنة بانتخابات الرئاسة 2024

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، فضلا عن التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

قائمة المرشحين فى الانتخابات

وتضم قائمة المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024 النهائية كلا من: "المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من النيابة العامة بعد تأثر الخدمات بسبب الإنترنت

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

الخطيب تدخل.. أول رد من الأهلي على صفقة عمر كمال عبد الواحد

رجعت ببعض المناطق.. عودة خدمات الإنترنت بشكل كامل خلال ساعات

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

انخفاض في سعر الذهب اليوم.. والعالمي يخسر 134 دولار دفعه واحدة

موضوعات متعلقة

الوطنية للانتخابات: نجحنا فى حل المشكلات التقنية في بعض السفارات والقنصليات

الهيئة الوطنية: صناديق زجاجية مخصصة للاقتراع في كل لجنة بانتخابات الرئاسة 2024

المقيمون خارج البلاد أو الزائرون.. الوطنية للانتخابات: إقبال ملحوظ على المشاركة والإدلاء بأصواتهم

الهيئة الوطنية للانتخابات: السفارات والقنصليات لم تسمح بالدعاية أو التأثير على الناخبين

إحالة دعوى وقف انتخابات كنائس النعمة الرسولية للمفوضين

تأجيل دعوى تطالب بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تكشف عن بطاقات جديدة للتصويت

الهيئة الوطنية تعلن انتهاء فرز أصوات المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

ترشيحاتنا

مباراة ماراثونية.. سيراميكا كليوباترا يقسو على إنبي برباعية مقابل هدفين

الهلال الأحمر الفلسطيني: سيارات الإسعاف مهددة بالتوقف بسبب نقص الوقود| فيديو

عاجل.. المصرية للاتصالات تكشف موعد عودة خدمات الانترنت بشكل كامل وتعويض للعملاء

من مصر.. الولايات المتحدة تعلن تقديم مساعدات إلى غزة بـ21 مليون دولار

الجمعة.. تبدأ فترة الصمت الدعائى فى الانتخابات الرئاسية 2024

بعد روح الروح.. أب فلسطيني ينعى طفـ لته بكلمات مؤثرة.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل بيعت المومياوات قديما بالشوارع للأجانب.. تفاصيل تاريخية حول صورة مثيرة للجدل

يحيى الفخراني وبوسي في عزاء الفنان الراحل أشرف عبد الغفور| صور

بعد روح الروح.. أب فلسطيني ينعى طفـ لته بكلمات مؤثرة.. شاهد

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2023

فيديو

السكر بـ 27 جنيها.. الأزمة انتهت

مثير للاهتمام .. منظمة الصحة العالمية تبعث رسالة تحذيرية عن متحور كورونا الجديد

عانت بعد وفاة ابنها بحادث بشع.. محطات في حياة ناهد فريد شوقي «فيديوجراف»

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ