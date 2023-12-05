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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يكشف عن خطوة سيتخذها بوتين خلال زيارته للسعودية والإمارات

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

صرح يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، أنه من المتوقع أن يقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي سيزور الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في 6 ديسمبر، هدايا لقادة هذه الدول.

وقال مساعد الرئيس الروسي ردا على سؤال من وكالة تاس الروسية: "نعم الهدايا، بالطبع، سيكون هناك تبادل للهدايا بما يتماشى مع البروتوكول".

وأشار أوشاكوف: "بصراحة لا أعرف حتى ما الذي سنحضره من جانبنا، لكن هذا تقليد للزيارات من هذا النوع".

وكانت آخر مرة زار فيها بوتين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في أكتوبر 2019. 

وخلال الزيارتين، قدم بوتين لـ ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في ذلك الوقت، محمد بن زايد آل نهيان، صقرًا أبيض. 

وفي الرياض، قدم الرئيس الروسي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود صقر كامتشاتكا.

وفي وقت سابق، قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيزور الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هذا الأسبوع، حيث سيجري محادثات.

وحسب صحيفة “لايف” الروسية، قال أوشاكوف: “ستكون هذه زيارة عمل، مفاوضات، أولاً وقبل كل شيء، مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، قبل أن يسافر إلى الإمارات، ستكون هناك أيضًا زيارة عمل هناك، آمل أن تكون مفاوضات مفيدة للغاية، والتي نعتبرها في غاية الأهمية”.

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