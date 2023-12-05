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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يخطط لزيارة الإمارات والسعودية الأسبوع الجاري

بوتين
بوتين

صرح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، الإثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هذا الأسبوع.

وأضاف أوشاكوف: "ستكون هذه زيارة عمل، وستكون المحادثات في المقام الأول مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، وقبل ذلك، سنكون في الإمارات العربية المتحدة، وستكون هناك أيضًا زيارة عمل، وآمل أن تكون نتائج هذه الزيارة جيدة جدًا".


وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة ألقاها خلال مراسم اعتماد أوراق 21 سفيرا أجنبيا وصلوا حديثا إلى روسيا، إن "روسيا ترسل الحبوب إلى ست دول أفريقية بحاجة إلى الغذاء، وقد بدأت بعض السفن بتفريغ حمولتها هناك".

وتابع: "يمكن لجميع سفراء الدول الأجنبية التعويل على دعم روسيا لعملهم، وتوقف التعاون بين روسيا وألمانيا ليس مفيدًا لا لبرلين ولا لموسكو وروسيا تؤيد الشراكة المتساوية".

وأضاف الرئيس الروسي: "رفض السويد لعدم المشاركة في التكتلات العسكرية لا يلبي المصالح الحقيقية لروسيا الاتحادية والسويد والمنطقة ككل".

ومن المقرر أن يشهد شهر يناير المقبل انضمام الأعضاء الجدد لـ"بريكس" وهم الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والسعودية والإمارات.

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