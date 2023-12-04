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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. بوتين يكشف سبب إنهاء التعاون مع ألمانيا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن روسيا وألمانيا تمكنتا من تطوير التعاون العملي لعقود من الزمن، لكنه تم تقويضه بسبب الهجوم الإرهابي على خط أنابيب الغاز “نورد ستريم”.

وأضاف بوتين، خلال حفل تقديم أوراق الاعتماد للسفراء الجدد للدول الأجنبية في روسيا: "على مدى أكثر من نصف قرن، تمكنا من تطوير تعاون عملي مع ألمانيا… وجلب ذلك فوائد لكلا الدولتين، وربما ليس لنا فقط، ولكن للقارة الأوروبية بأكملها، حيث كانت الطاقة دائمًا مجالًا جذابًا للتعاون الثنائي".

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن روسيا ظلت على مدى عقود تزود ألمانيا بشكل موثوق ودون انقطاع بـ الغاز والنفط ومنتجات الطاقة الأخرى بأسعار معقولة.

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وقال بوتين: “لدتم تقويض هذا التعاون لعدة أسباب بينها الهجوم الإرهابي على خط أنابيب الغاز نورد ستريم”.

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