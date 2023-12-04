تتطور سريعا.. بوتين يتغنى بالعلاقات بين روسيا والكويت

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن العلاقات بين روسيا والكويت تتطور بطريقة بناءة، وأن موسكو تعتبر تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري أولوية.

وأضاف بوتين خلال حفل قبول أوراق اعتماد السفراء الأجانب المعينين حديثا، أن العلاقات مع دولة الكويت تتطور بطريقة بناءة.

وتابع الرئيس الروسي: "نحن نولي أهمية كبيرة لبناء التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري الثنائي مع الكويت، ونهتم بتعزيز التعاون في مجال السياسة الخارجية، والذي يقوم على التشابه التقليدي في المواقف على نطاق واسع والقضايا المطروحة على الأجندة الإقليمية والدولية".

وأشار بوتين إلى أنه نظرا لعضوية الكويت في منظمة أوبك، فإن روسيا ستواصل تنسيق المواقف بشأن سياسة الطاقة مع البلاد.