عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تتطور سريعا.. بوتين يتغنى بالعلاقات بين روسيا والكويت

روسيا والكويت
روسيا والكويت

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن العلاقات بين روسيا والكويت تتطور بطريقة بناءة، وأن موسكو تعتبر تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري أولوية.

وأضاف بوتين خلال حفل قبول أوراق اعتماد السفراء الأجانب المعينين حديثا، أن العلاقات مع دولة الكويت تتطور بطريقة بناءة. 

وتابع الرئيس الروسي: "نحن نولي أهمية كبيرة لبناء التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري الثنائي مع الكويت، ونهتم بتعزيز التعاون في مجال السياسة الخارجية، والذي يقوم على التشابه التقليدي في المواقف على نطاق واسع والقضايا المطروحة على الأجندة الإقليمية والدولية".

وأشار بوتين إلى أنه نظرا لعضوية الكويت في منظمة أوبك، فإن روسيا ستواصل تنسيق المواقف بشأن سياسة الطاقة مع البلاد.

أصعب من الحرب الباردة..تصريحات خطيرة لسفير روسيا لدى ألمانيا بشأن العلاقات الثنائية

روسيا تسخر من موقف الغرب تجاه أوكرانيا

روسيا الكويت موسكو فلاديمير بوتين الرئيس الروسى منظمة أوبك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب على غزة فورا

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

بفستان جريء.. إطلالة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

زيادة في الأمطار .. الأرصاد تعلن موعد الموجة الجديدة

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

موضوعات متعلقة

بوتين يزور السعودية والإمارات هذا الأسبوع

بوتين يعلن إرسال حبوب روسية إلى 6 دول أفريقية

بوتين: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي اكتسب ملامح كارثة إنسانية حقيقية

اغتيال فلاديمير بوتين!.. توقعات بابا فانجا لعام 2024 ونبوءة تحققت في أول ديسمبر

ترشيحاتنا

مدرعات جديدة تنضم لعائلة "التمساح".. صدى البلد داخل جناح مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات| صور

سرايا القدس تعلن تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين خلال "معارك عنيفة" شمال غزة

بملابس لافتة.. أول ظهور لـ ابنة رانيا يوسف بعد تصريحات المساكنة

خبيرة أبراج تتوقع توقيت نهاية حرب إسرائيل وغزة

قرض صندوق النقد الدولي لمصر.. مفاجأة سارة من وزير المالية |ماذا قال؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخط يده.. الطفل عمر مكي يؤلف كتابًا عن فلسطين|صور

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

بفستان بسيط.. ابنة مفيدة شيحة تجذب إعجاب متابعيها في حفل خطوبتها|شاهد

خطوبة ابنة مفيدة شيحة والإعلامية تعلق: الاختيار الثاني الأفضل

فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ