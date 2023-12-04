أصعب من الحرب الباردة..تصريحات خطيرة لسفير روسيا لدى ألمانيا بشأن العلاقات الثنائية

قال سفير روسيا لدى ألمانيا سيرجي نيتشاييف، اليوم الإثنين، إن الدبلوماسيين الروس يواجهون تحديات لم يسبق لها مثيل في ألمانيا، حيث أن المناخ الحالي أسوأ مما كان عليه خلال الحرب الباردة.

وقال نيتشاييف في مقابلة مع صحيفة برلينر تلجراف الناطقة بالروسية: "ما نشهده الآن غير مسبوق على الإطلاق. لم نضطر قط إلى مواجهة مثل هذه التحديات في عملنا الدبلوماسي، حتى خلال أصعب فترات الحرب الباردة".

وفقًا للسفير الروسي، يتم الآن استبدال الدبلوماسية الحقيقية بـ "دبلوماسية مكبر الصوت"، حيث تصبح القضايا التي تتطلب تحليلاً شاملاً ومتوازنًا "موضوعًا لمناقشات عامة غير كفؤة ومنشورات إعلامية لم يتم التحقق منها ويستخدمها السياسيون لتحقيق مصالحهم الأنانية".

وأشار إلى أن العديد من شركاء روسيا القدامى يمتنعون عن التواصل مع السفارة خوفا من الانتقام المحتمل.

وأعرب نيتشاييف عن أسفه قائلا: "حتى حضور حفل استقبال في السفارة يمكن أن يستخدم كذريعة للمضايقة الإعلامية والفصل".

وأوضح أن التهديدات الأمنية، "بما في ذلك أعمال التخريب ضد البعثات الأجنبية الروسية"، تزايدت بشكل كبير، مضيفا أنه على الرغم من ذلك فإن الشرطة الألمانية تؤدي عملها بشكل احترافي.