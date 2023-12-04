روسيا تسخر من موقف الغرب تجاه أوكرانيا

نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، مجموعة صور على قناته عبر "تليجرام" تسخر من الدعم الغربي لأوكرانيا.

وتظهر الصورة ثلاثة من زعماء الدول الغربية “المستشار الألماني أولاف شولتس على طاولة مع أطباق اللحوم، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، على شاطئ مشمس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع كؤوس من الشمبانيا”.

وكتب مدفيديف تعليقا علي الصور: "كل أفكارنا معك يا أوكرانيا".

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، كان تخصيص الغرب لمساعدات جديدة لأوكرانيا موضع تساؤل: في الولايات المتحدة - بسبب الجمهوريين في الكونجرس، وفي الاتحاد الأوروبي - بسبب أزمة الميزانية في ألمانيا، وموقف المجر والانتخابات في هولندا.