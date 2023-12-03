أوكرانيا تقر بعجزها عن زيادة الإنتاج العسكري لتحقيق التكافؤ أمام روسيا

أقر ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن بلاده أصبحت عاجزة عن زيادة الإنتاج الحربي بمفردها من أجل تحقيق التكافؤ العسكري مع روسيا.

وحسب ما نقلته “روسيا اليوم”، قال بودولياك في تصريحات لوكالة "أونيان": “أوكرانيا مستعدة للمضي قدما حتى النهاية، في حال تم تزويدها بالكمية اللازمة من الأسلحة”.

ولفت إلى أن أوكرانيا بنفسها لن تكون قادرة على زيادة الإنتاج الحربي من أجل الوصول إلى التكافؤ العسكري مع روسيا.

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون قال في وقت سابق إن الكونجرس الأمريكي سيكون قادرا على الموافقة على تمويل إسرائيل وأوكرانيا قبل العطلة.

وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، أن دول الحلف تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة، ولا يمكنها توسيع إنتاج الأسلحة لأوكرانيا.

وحسب ما نقلته قناة "N-tv" الألمانية، قال ستولتنبرج: "لسنا قادرين على العمل معا بشكل وثيق كما ينبغي، وهذا يؤدي إلى ارتفاع التكاليف ويجعل من الصعب توسيع الإنتاج".

ودعا ستولتنبرج إلى إيجاد حل لتجزئة صناعة الدفاع الأوروبية، وتابع: "وكمثال على الوضع الذي يتطلب التحسين، استشهد بـ "مجاعة القذائف" لدى القوات المسلحة الأوكرانية".