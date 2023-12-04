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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا يوجد وعاء سحري.. البيت الأبيض يحذر الكونجرس: أموال حرب أوكرانيا تنفد

البيت الأبيض
البيت الأبيض

حذر البيت الأبيض، اليوم الاثنين، من نفاد الأموال لمساعدة أوكرانيا في حال لم يصوت الكونجرس على تمويل جديد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، حذرت شالاندا يونج، مديرة مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، في رسالة إلى السياسي الجمهوري مايك جونسون رئيس مجلس النواب وغيره من أعضاء الكونجرس البارزين، اليوم الاثنين، من أن الوقت والمال لدى الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا في حربها مع روسيا ينفدان".

وطلبت إدارة الرئيس الأمريكي ،جو بايدن، في أكتوبر من الكونجرس نحو 106 مليارات دولار لتمويل خطط طموحة من أجل أوكرانيا وإسرائيل وأمن الحدود الأمريكية.

ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بأغلبية ضئيلة، وصار التمويل المخصص لأوكرانيا مثيرا للجدل السياسي من قبل بعض النواب ذوي الميول اليمينية.

وقالت يونج، في رسالة نشرها البيت الأبيض، إن قطع التمويل والأسلحة عن أوكرانيا سيزيد من احتمالات تحقيق روسيا انتصارات.

وكتبت "أريد أن أكون واضحة.. إذا لم يتخذ الكونجرس خطوة، بحلول نهاية العام، سوف تنفد لدينا الموارد اللازمة لشراء المزيد من الأسلحة والمعدات من أجل أوكرانيا ولتوفير المعدات من المخزون العسكري الأمريكي... لا يوجد وعاء سحري للتمويل متاح لمواجهة هذه اللحظة. المال ينفد لدينا، كما ينفد الوقت تقريبا".

إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إدارة الرئيس الأمريكي الأمريكي جو بايدن مساعدة أوكرانيا

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