ألمانيا: على إسرائيل تجنب وقوع موتى مدنيين في غزة والالتزام بالقانون الإنساني

قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، :"نتوقع من إسرائيل ألا تكتفي بتحذير المدنيين في غزة وأن توفر مناطق آمنة".



واضافت الخارجية الألمانية في بيانها :" على إسرائيل تجنب وقوع قتلى مدنيين والالتزام بالقانون الإنساني".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 3 من جنوده بقصف بقذائف الهاون من الأراضي اللبنانية استهدف موقعا عسكريا في منطقة شتول.

وأفاد نبأ عاجل نقله مراسل العربية، بتجدد القصف الإسرائيلي على مواقع لحزب الله جنوب لبنان.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطراف بلدتي الخيام وكفر كلا جنوب لبنان بقصف مـدفعي وقنابل ضوئية.

وأضافت وسائل الإعلام اللبنانية، أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدة الخيام ومنطقة السهل في جنوب لبنان.



