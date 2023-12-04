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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يزور السعودية والإمارات هذا الأسبوع

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيزور الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هذا الأسبوع، حيث سيجري محادثات.

وحسب صحيفة “لايف” الروسية، قال أوشاكوف: “ستكون هذه زيارة عمل، مفاوضات، أولاً وقبل كل شيء، مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، قبل أن يسافر إلى الإمارات، ستكون هناك أيضًا زيارة عمل هناك، آمل أن تكون مفاوضات مفيدة للغاية، والتي نعتبرها في غاية الأهمية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه يتم إرسال الحبوب الروسية إلى ست دول أفريقية، مشيرا إلي أنه يتم بالفعل تفريغ بعض السفن.

وقال بوتين، خلال حفل تقديم أوراق الاعتماد للسفراء الجدد للدول الأجنبية في روسيا: “يتم إرسال سفن تحمل الحبوب الروسية إلى ست دول كمساعدة لهذه الدول التي تحتاج إلى الغذاء”.

بوتين يعلن إرسال حبوب روسية إلى 6 دول أفريقية

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وأضاف أن “بعض السفن يتم تفريغها، وبعضها لايزال في البحر  وبعضها يتم تحميله في الموانئ الروسية”.

بوتين الامارات الرئيس الروسى السعودية

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