بوتين يعلن إرسال حبوب روسية إلى 6 دول أفريقية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إنه يتم إرسال الحبوب الروسية إلى ست دول أفريقية، مشيرا إلي أنه يتم بالفعل تفريغ بعض السفن.

وقال بوتين، خلال حفل تقديم أوراق الاعتماد للسفراء الجدد للدول الأجنبية في روسيا: “يتم إرسال سفن تحمل الحبوب الروسية إلى ست دول كمساعدة لهذه الدول التي تحتاج إلى الغذاء”.

وأضاف أن “بعض السفن يتم تفريغها، وبعضها لايزال في البحر وبعضها يتم تحميله في الموانئ الروسية”.

وهذه الدول هي: بوركينا فاسو، وزيمبابوي، ومالي، والصومال، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وإريتريا.

في وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، إن الدول الغربية تشتري الحبوب الرخيصة، ثم تبيعها للدول المحتاجة ذات القيمة المضافة.