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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية اللبناني: إسرائيل طالبت بيروت بتنفيذ القرار 1701.. فما هو ؟

وزير الخارجية اللبناني عبد
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب

كشفت وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، اليوم الاثنين، أن إسرائيل بعثت برسائل إلى بيروت مع أطراف من الاتحاد الأوروبي، تطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701.

وأوضح الوزير اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، أن هذه الرسائل نقلها إلى لبنان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال بوحبيب، إن "إسرائيل بعثت برسائل عدة، مع أطراف من الاتحاد الأوروبي نقلها جوزيب بوريل الذي سبق وزار إسرائيل، وكذلك من خلال الفاتيكان، تفيد بأنّ على لبنان تطبيق القرار الدولي 1701، وأن يتواجد حزب الله شمال نهر الليطاني وليس جنوبه".

وأشار بوحبيب إلى أن الطلب الإسرائيلي جاء بسبب أن وجود "حزب الله"، ولا سيما "فرقة الرضوان" على الحدود يمنع سكان شمال إسرائيل من العودة إلى مستوطناتهم، وهذا ما لا ترضى به إسرائيل".

ولفت بوحبيب إلى أنه في محادثاته مع بوريل، نقل ترحيب لبنان بتطبيق القرار 1701 بأكمله، مشيرًا إلى أنه "إذا كان من خروق من الجانب اللبناني فهي حديثة، بينما خروق إسرائيل تتكرر منذ أقر القرار، براً وبحراً وجواً بمعدل 30000 خرق سنوياً".

وأضاف بوحبيب: "من دون أن أستأذن رئيس الحكومة أقول إننا سنطبق القرار 1701 كاملاً، كما نطالب بتثبيت الحدود بين لبنان وإسرائيل، وهذا يمكن أن يخفّف التماس ويعزّز فرص السلام والاستقرار في جنوب لبنان".

وأكد بوحبيب أنه أبلغ "حزب الله" بمطلب الأمريكيين والأوروبيين، وأبلغ الأوروبيين بأن "لا قدرة للبنان على الحرب، ولكن إذا كانت هناك فصائل ومنظمات مسلحة على الحدود اللبنانية، فسبب ذلك يعود لخروق إسرائيل المتكررة للقرارات الدولية منذ عام 1974".

وأضاف: "نحاول، كحكومة مع حزب الله، تجنّب الدخول في حرب، وحتى اليوم، ورغم المواجهات جنوباً، قد نكون نجحنا في ذلك".

وعادت التوترات إلى مناطق جنوب لبنان بعد توقفها لمدة 7 أيام توازياً مع الهدنة في قطاع غزة بين "حماس" والجيش الإسرائيلي.

وكان قد أعلن "حزب الله"، في بيانٍ له اليوم الاثنين، عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان.

وزير الخارجية اللبناني إسرائيل بوريل القرار 1701 مجلس الأمن الدولي

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