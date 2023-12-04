بوتين: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي اكتسب ملامح كارثة إنسانية حقيقية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن وضع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي طال أمده اكتسب ملامح كارثة إنسانية حقيقية.

وقال بوتين، خلال حفل تقديم سفراء بعض الدول الجدد اوراق اعتمادهم: “أنتم تترأسون السفارات في وقت صعب للغاية بالنسبة للعلاقات الدولية، حيث تتزايد الأزمات في السياسة العالمية والاقتصاد، وتتصاعد الصراعات الإقليمية”.

وأضاف: “علاوة على ذلك، اكتسب وضع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على الرغم من كل مأساته، ملامح كارثة إنسانية حقيقية”.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إنه يتوقع أن تستمر الحرب في شدتها الحالية شهرين آخرين على الأقل.

وحسب شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، قال جالانت، إن “إسرائيل ستقاتل في غزة لعدة أشهر وستقوم بعمليات تطهير وتقضي على جيوب المقاومة”.

وأضاف أن “الطريقة الوحيدة التي قد تفكر بها إسرائيل في استئناف أي محادثات تفاوض مع حماس هي إذا نفذت حماس الاتفاق الأصلي وأعادت النساء الخمس عشرة وطفلين الذين لا تزال تحتجزهم كرهائن، دون شروط مسبقة ولا شيء في المقابل”.

وقال جالانت، إنه “ملتزم بإعادة بقية الأشخاص الذين ما زالوا رهائن في غزة، وعددهم أكثر من 100 شخص، إلى وطنهم”.