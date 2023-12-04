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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف تفاصيل خطيرة بشأن الحرب في قطاع غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الإثنين، إن قوات الجيش الإسرائيلي ستبقى في مدينة جباليا وحي الشجاعية حتى يتم تدمير البنية التحتية لحماس بالكامل، متوعدا الحركة في جنوب غزة.

وأضاف جالانت: “عادت قوات جولاني إلى الشجاعية لإغلاق دائرة.. هذه المرة لن يغادروها حتى يتم القضاء على جميع البنية التحتية التابعة لحماس الموجودة هناك”، في إشارة إلى معركة صعبة قادها اللواء في حي مدينة غزة في عام 2014.

وتابع: “الجيش يعمل في أفضل حالاته، رئيس الأركان يدير الأمور بلا خوف وبنجاح كبير. هذا العمل الذي يحدث الآن، في شمال قطاع غزة، سيؤدي قريبا إلى تحطيم حماس في كامل منطقة مدينة غزة وشمال قطاع غزة”.

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وأضاف: “في الوقت نفسه، بدأ  الجيش الإسرائيلي العمل في جنوب قطاع غزة. مصير كتائب حماس هناك سيكون هو نفسه مصير الذين كانوا في الشمال وأسوأ”.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي: “سنستمر حتى النصر وحتى تتحقق جميع الأهداف: القضاء على حماس وإعادة الرهائن إلى إسرائيل”.

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