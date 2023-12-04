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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربات صاروخية مكثفة.. المقاومة الفلسطينية تقصف مواقع لجيش الاحتلال

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الإثنين، قصف موقع كرم أبو سالم وقاعدة أميتاي التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي برشقات صاروخية مركزة.

 

ومنذ قليل، أعلنت سرايا القدس، تفجير آليات عسكرية إسرائيلية شرق مدينة غزة.

 

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري، "فجرنا آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة ثاقب واستهدفنا آليتين أخريين بقذائف التاندوم بمحور التقدم شرق مدينة غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قصف مستوطنتي "سديروت" و "نتيفوت" برشقات صاروخية.

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ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، دكت كتائب القسام تحشدات العدو جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

سرايا القدس حركة الجهاد الإسلامي فلسطين كرم أبو سالم قاعدة أميتاي الاحتلال الاسرائيلي

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