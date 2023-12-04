ضربات صاروخية مكثفة.. المقاومة الفلسطينية تقصف مواقع لجيش الاحتلال

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الإثنين، قصف موقع كرم أبو سالم وقاعدة أميتاي التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي برشقات صاروخية مركزة.

ومنذ قليل، أعلنت سرايا القدس، تفجير آليات عسكرية إسرائيلية شرق مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري، "فجرنا آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة ثاقب واستهدفنا آليتين أخريين بقذائف التاندوم بمحور التقدم شرق مدينة غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قصف مستوطنتي "سديروت" و "نتيفوت" برشقات صاروخية.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، دكت كتائب القسام تحشدات العدو جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.