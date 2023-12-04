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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف موعد انتهاء الحرب في غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إنه يتوقع أن تستمر الحرب في شدتها الحالية شهرين آخرين على الأقل.

وحسب شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، قال جالانت، إن “إسرائيل ستقاتل في غزة لعدة أشهر وستقوم بعمليات تطهير وتقضي على جيوب المقاومة”.

شرط استئناف المفاضات

وأضاف أن “الطريقة الوحيدة التي قد تفكر بها إسرائيل في استئناف أي محادثات تفاوض مع حماس هي إذا نفذت حماس الاتفاق الأصلي وأعادت النساء الخمس عشرة وطفلين الذين لا تزال تحتجزهم كرهائن، دون شروط مسبقة ولا شيء في المقابل”.

وقال جالانت، إنه “ملتزم بإعادة بقية الأشخاص الذين ما زالوا رهائن في غزة، وعددهم أكثر من 100 شخص، إلى وطنهم”.

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وأضاف: “الطريقة الوحيدة مع حماس هي استخدام القوة.. في نهاية المطاف سوف يعطونك شيئا... أمام حماس خياران: الموت في الأنفاق أو على الأرض، أو الاستسلام دون شروط”.

أهداف إسرائيل في غزة

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن أهداف إسرائيل من الحرب هي قتل زعيم حماس في غزة ومهندس 7 أكتوبر يحيى السنوار، وكسر التسلسل القيادي لحماس والتأكد من أن حماس لم تعد تعمل كمنظمة عسكرية يمكنها شن هجمات منظمة ضد إسرائيل.

جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل غزة

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